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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.10.18 19:30

Коммунальная беда не приходит одна

На проспекте Кирова  Мурманска ровно неделю назад случился пожар в электрощитовой на первом этаже. Причиной этому, как ни странно, послужил сломавшийся общеподъездный водонагревательный бойлер. Из-за него жители начали устанавливать и подключать личные водонагреватели, но после избыточной нагрузки на электросистему она вспыхнула.

В день возгорания  на место ЧП пожарные прибыли за считанные минуты, оперативно потушили огонь. Представители управляющей компании явились в течение получаса и, оценив масштаб происшествия, приняли меры по частичной замене проводки. Но жители подъезда недовольны и утверждают, что эти работы проведены халатно, везде торчат оголенные провода, да и сам электрощит находится в отрытом доступе. Конкретная дата проведения капитального ремонта тоже остается для горожан загадкой.

Сейчас жители подъезда договариваются по очереди о включении электроприборов для того, чтобы не допустить повторного возгорания.

- Приехали горе-электрики с управляющей компании, навязали здесь непонятно чего, ничего не убрали, поставили сгоревшее оборудование: автоматы, счетчики, - рассказывает Виктор, жилец дома. - Ничего не убрали, сказали, что будем до конца гореть, пока нам не поставят бойлер и новый силовой кабель. Сказали, что заказано оборудование. Когда оно будет , нам не известно. Сказали ждать, ждать и только ждать.

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