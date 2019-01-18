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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.01.19 19:30

КОММУНАЛЬНАЯ БЕДА: Неприятные приключения жителей дома на Ростинской улице

В одной из квартир на улице Ростинской Мурманска произошла серьёзная авария, повлекшая за собой затопление квартир подъезда. Кто будет отвечать за прорыв трубы на восьмом этаже и можно ли было избежать неприятностей, разбирались журналисты «Арктик-ТВ».

Девятиэтажный дом по адресу: ул. Ростинская, 3 был построен в 1998 году. По мурманским меркам он считается новым, однако, внутренние сети, в частности водопровод, устарели. Ржавые трубы здесь протекали уже не единожды, отмечают жители дома. Крупная авария была лишь вопросом времени. И случилась она совсем недавно -  15 января,  прорыв произошёл на предпоследнем этаже здания.

- 15 числа я пришёл домой с работы, включил воду, тут и прорвало сток- отвод (как выяснилось позже). Быстренько устранил неполадку при помощи шланга от пылесоса, - рассказывает Александр Лозов, житель дома ул. Ростинская, 3. – Потом пришёл сантехник, он и отключил стояк, после чего  сказал: «Ждите звонка».

Но звонка от слесарей Александр не дождался. Он понадеялся на то, что всё исправят без него и ушёл на работу. Но днём кто-то в подвале открыл воду. Придя с работы, хозяин квартиры от удивления чуть не потерял дар речи: «Пришел с работы, а воды полный дом! Залило всё!».

В лучших традициях российских реалий, устранять последствия аварии хозяину квартиры пришлось своими руками при помощи совка. В управляющей компании свою вину признают, говорят, что  не сообщили другим ремонтным бригадам о прорыве на стояке.

- 15 числа поступило обращение в аварийную службу о том, что происходит залитие. Приехали наши сотрудники, перекрыли стояк,  ну, соответственно, работы вечером уже не могли провести, уехали, - рассказывает Ирина Кузьмичёва, специалист отдела развития управляющей компании «Севжилсервис». - На следующий день другие слесари с нашего участка приехали выполнять работы по другой заявке, им надо было прочистить стояк. Они не знали об отключении, которое произошло раньше, поэтому они свои работы произвели и подключили стояк.

Вода за короткое время просочилась вплоть до 3 этажа. В управляющей компании журналистов «Арктик-ТВ» заверили, что уже сегодня к вечеру ситуация будет исправлена и никакой потоп больше дому не грозит. Однако, очевидно, что старые трубы срочно нужно менять во всех квартирах, а для этого владельцам квартир необходимо составить коллективное обращение в управляющую компанию.

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