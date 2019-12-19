Коммунальная беда в доме на Папанина, 7

Сырость в квартирах, разрушающийся фасад и «пруд с утками» вместо двора – проблемы, с которыми уже не первый год пытаются бороться жильцы дома № 7 по улице Папанина. Северяне обратились за помощью к городским властям.

В подъезде дома № 7 по улице Папанина грязно и мокро. С первых секунд чувствуется затхлый запах – причина - круглодичная сырость. В подъезд вода затекает со двора.

- Вот вы весной сюда приходите, - несутся возгласы от жильцов при виде журналистов. - У нас утки плавают во дворе. Такая лужа, что утки плавают!

Вода снаружи - полбеды жильцов дома на Папанина. Комиссию и нашу съёмочную группу пригласил в гости один из собственников жилья на предпоследнем, третьем, этаже. От стен отстают обои, давно потрескалась штукатурка. Жильцы рассказывают, что сейчас, когда есть отопление, ещё терпимо, а вот когда снег начнёт таять, то их жилище будет залито водой.

- Когда ломали снег, пробили шифер, это всё текло, сначала на чердак, а потом сюда, - жалуются горе-мурманчане.

В последние году дома не было постоянной управляющей организации. От здания отказалось несколько компаний, сейчас многоэтажка в ведомстве УК «Комфорт». Представитель организации оправдывается: проблемы видят, пытаются решать посильно, но собираемость за ЖКУ у жителей дома низкая - несколько квартир просто заколочены и денег на ремонт нет.

«Запланируем проведение ремонта подъезда, актуализируем график капитального ремонта этих домов, - говорит Евгений Никора, глава администрации города Мурманска. - Жильцы, которые здесь живут, говорят, что дом в нормальном состоянии, его надо ремонтировать, но с учётом года постройки здания я дал поручение проверить комиссионно на предмет признания дома аварийным».

Ещё одна проблема - проход между домами. Здесь круглый год течёт ручей, который пока не замерзнет, топит снег, так, что не пройти, а вода потом затекает в крайний подъезд дома. С решением этой проблемы придётся подождать, пока не растает нег. Но управляющей компании посоветовали предпринять временные меры. «Чтобы между домами был хороший проход, для этого здесь необходимо сделать деревянный мосток. Чтобы этот ручей, который здесь замерзает, не мешал людям, надо минимизировать вероятные травмы», - говорит Елена Меркушова, председатель Мурманской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Во время рейда обсудили и вопрос переноса мусорного контейнера. Его нынешнее местоположение очень неудобно, большой машине проблематично заезжать под углом и разворачиваться в таком узком дворе.

– По итогам объезда хочу отметить, что управляющая компания «Ваш Дом» и организация «Комфорт» проезды чистят, стараются поддерживать порядок на территории, но, как мы видим, это не решает весь комплекс проблем, с которыми ко мне обращались мурманчане. План наметили, будем исправлять ситуацию, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

По итогам встречи будет разработан комплекс мер по решению проблем жильцов дома № 7 по улице Папанина.

Если ваша управляющая компания не справляется со своими обязательствами, можно обратиться с жалобой в управления округов, ГЖИ и прокуратуру.