Коммунальная беда в посёлке Молочном

В практически заброшенной аварийной двухэтажке в надежде на нормальное жилье, много лет пытается выжить семья с двумя детьми. Список коммунальных бед неуклонно растет, вдобавок к ним, в последнее время немногочисленные жители дома №1 по улице Рыбников стали бояться выпускать детей на улицу. В череде проблем разбиралась наша съёмочная группа.

Пятилетняя Полина и одиннадцатилетний Кирилл очень добрые и общительные дети, любят спорт, у каждого по несколько медалей и грамот, ходят в школу и в детский сад, умело обращаются с гаджетами, и при этом очень любят читать книги, обычные, бумажные, с картинками. Только вот, к таким обыденным благам цивилизации как ванна и туалет в доме ребята не привыкли. Они живут в аварийной двухэтажке, где такой роскоши никогда и не было.

Семья Хвостовых - благополучная. Мама - оператор связи на почте, папа - строитель. На более чем скромные доходы своими руками из года в год они стараются поддерживать в доме чистоту. Текущие сырые стены обшили гипсокартоном, чтобы штукатурка не падала на голову детям - установили натяжные потолки. Только течи с крыши образуются в новых местах, кирпичная кладка вываливается кусками. В заброшенных соседских квартирах то и дело возникают пожары. Ухаживать за общедомовым имуществом тоже приходится самим. По словам жильцов дома, управляющей компании нет, есть некое ЖЕУ, но о нем, они знают только по приходящим квитанциям.

Евгений Хвостов: «Когда горел подъезд, я приходил, просил чтобы сделали ремонт. Ничего. Сказали, ни денег, ничего нет. Сам красил подъезд, сам убираю постоянно, мою сам, подметаю, мусор выношу, окна делал. Ходил в местное ЖЭУ, просил, чтобы окошко поменяли, когда стекол не было. Они сказали, это не наш дом, то есть ваш дом не относится к поселку Молочному, то есть даже так мне говорили. Хотите, сами вставляйте. Сам я делал».

Помимо коммунальных бед, появились и другие. Родители стали бояться выпускать детей из квартиры. В доме из 16 квартир - жилые три. В окрестных домах - похожая картина. Брошенное жилье заселяют бомжи, участились поджоги.

Анастасия Хвостова: «Когда стали переселять людей в другие, более лучшие квартиры, мы остались здесь, здесь началось выбивание окон и поджигание квартир, и уже бичи начали скапливаться, неоднократно нижнюю квартиру поджигали нам. Пришлось мужу менять и двери, и входные двери».

На сайте «Реформа ЖКХ» сказано - дом признан аварийным в 2016 году. Причина - физический износ здания на 87%. А вот расселение должно начаться аж 31 декабря 2023 год и продлиться год - до 31 декабря 2024. Даже коммунальщики считают этот дом нежилым и нередко обходят стороной.

Евгений Хвостов: «Даже зимой снег не чистят, объезжают наш дом. Они проезжают мимо наш дом. Я трижды ходил, говорю, может вы специально это делаете, из подъезда не выйти, не пройти, ни на санках, ни на чем. В садик, то есть ни в садик не отвести, в школу также мелкому не пробежать».

Только вот Хвостовы ждать такого новогоднего подарка несколько лет не могут, они очень боятся поджога или обрушения здания. Они просят помощи.

Анастасия Хвостова: «Мы просим, чтобы про нас вспомнили и защитили наших детей. И наконец-то дали нам квартиру, чтобы мы переехали с этих двухэтажек. Многого мы не просим. Мы просто просим свое».

В администрацию Молочного мы дозвониться так и не смогли, а вот в руководстве Кольского района нам ответили сразу и сообщили, что в поселке Молочный на улице Рыбников и улице Торговая были признаны аварийными 12 двухэтажных 16-тиквартирных домов.

Андрей Малхасян, глава Кольского района: «Это 177 жилых помещений. Там прописано 322 человека. Эти дома признаны аварийными и подлежат расселению. На прошлой неделе было совещание в Минстрое МО, и достигнута договоренность о том, что городское поселение Молочный получит чуть более 70 млн рублей для расселения этих домов. Расселение - это либо компенсация за квартиру, либо покупка квартиры на вторичном рынке и переселение людей в эти дома. Пока по такому пути мы будем двигаться».

В надежде на скорое переселение Кирюша и Полина собирают свои игрушки и любимые книжки, их родители Анастасия и Евгений верят, что в эфире регионального телеканала их просьбу услышат, они искренне надеются на лучшее.