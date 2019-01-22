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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.01.19 19:30

Коммунальная чертовщина, или Комбеда жителей дома № 13

Ремонт, которому нет конца, который портит настроение мурманчанам, проживающим в квартирах одного из подъездов дома на улице Полярные Зори. Жильцы раздражены перепачканными побелкой стенами, опасаются падения козырька над подъездом, считая его аварийным.

А началось всё в апреле прошлого года, когда   в пятом подъезде дома № 13  на Полярных Зорях  управляющая компания затеяла ремонт. Своему счастью жильцы не могли поверить, ведь помещения общего имущества давно нуждались в обновлении.

- У нас были стены пузырчатые, - вспоминает Лидия Бочкова, жительница дома № 13 на ул. Полярные Зори. – У нас не  работал бойлер в течении пяти лет, поэтому всё это мокло, парило.  А сейчас у нас дом просто рушится.

Мастера обошли все квартиры, обговорили с жильцами цветовую гамму для покраски стен подъезда и попросили закрыть квартирные двери целлофаном. Работы должны были быть проведены за месяц. Вот только спустя  некоторое время, ремонтные работы неожиданно остановились, маляры и штукатуры исчезли, бросив всё на лестничных клетках…

- Все наши жалобы зарегистрированы, все копии мы оставили себе, - рассказывает Лидия Бочкова, жительница дома № 13 на ул. Полярные Зори. - И ни на одно письмо не было ответа. Вот что интересно! Хоть бы кто написал, что не волнуйтесь, не переживайте, мы сделаем всё. Простите, не успели…

Безмерно устали от коммунальных проблем и жители пятого этажа:  строительные леса, брошенные в подъезде, не самая большая беда. В одной из квартир по потолку течёт вода, всему виной прохудившаяся кровля здания. Пожилой семейной паре, живущей здесь, хуже всего приходится во время дождей весной, когда на кровле тает снег.

- Мастер приходила, сказала, что у них денег нет, ничего они сделать не могут, - рассказывает Зинаида Подосакорская, жительница дома № 13 на ул. Полярные Зори. – Она мне посоветовала, обойти все восемь подъездов дома, зайти в каждую квартиру, собрать подписи и тогда, может быть, в счёт капитального ремонта сделают этот ремонт.

Пока не устранят протечку на крыше делать ремонт в этой комнате не имеет смысла: в первую же оттепель или дождь обои намокнут и потеряют лоск. Но проблема с крышей в этой квартире не единственная. На стене на пятом этаже обваливается штукатурка. В щели также просачивается вода, которая постепенно размывает стену здания.

- Трещина через весь дом идёт - с пятого по первый этаж, - утверждает Николай Подосакорский, житель дома № 13 на ул. Полярные Зори. – А штукатурка на стене отваливается с пятого этажа почти до третьего. Шесть квадратных метров обвалились, и никому нет дела.

Но и на входе в подъезд жильцы, по их мнению, подвергают себя опасности. Мало того, что на лестнице нет перил, ещё и козырёк накренился от стены дома и в любой момент может рухнуть. С этой бедой управляющая компания постаралась справиться, установив  дополнительные опоры. Однако, образовавшуюся щель между козырьком и стеной дома никто и не заделал.

- Козырёк не примыкает к дому, там щель, - рассказывает Лидия Бочкова, жительница дома № 13 на ул. Полярные Зори. – На козырьке растёт мох, цветы какие-то, кустики. У нас нет хозяина. Обидно, что нет хозяина. Люди все добросовестно платят. Но я не знаю, как жить дальше. Да и концов-то мы не найдём. Что-то пишем-пишем, ходим, пишем, копируем, фотографируем, а толку нет.

Журналисты «Арктик-ТВ» попытаются связаться с управляющей компанией, чтобы узнать, когда ремонт будет завершён, существуют ли планы по решению остальных проблем этого дома. О полученном ответе мы обязательно сообщим телезрителям.

Напоминаем, что о свои коммунальных бедах вы можете написать нам в официальной группе телеканала «Арктик-ТВ» в соцсети «ВКонтакте».

 

Комментарии

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