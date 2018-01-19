Коммунальная война разгорается на улице Крупской. Пора идти в суд!

Телекомпания «Арктик-ТВ» несколько дней назад показала сюжет о конфликте между жителями дома№ 7 на улице Крупской и управляющей компанией «Мурман-сити». Жильцы жаловались на двойные квитанции и утверждали, что коммунальщики к ним в дом пришли незаконно, а сами люди хотят вернуться в ТСЖ. Сегодня журналисты встретились с директором «Мурман-сити» и выяснили, с какой точки зрения на эту ситуацию смотрят сотрудники компании.

- Я вот этой палкой башку разобью до конца, если только вы мне не сделаете по-человечески, - кипят страсти среди жильцов дома № 7.

Кипятятся и нервничают жильцы дома № 7 по улице Крупской совершенно зря, уверен директор управляющей компании Олег Голян. Людей, по словам мужчины, ввели в заблуждение. «Мурман-сити» получила дом в управление по закону. Ни о каких липовых протоколах и поддельных подписях и речи быть не может. В октябре 2017 года в доме состоялось собрание собственников жилья, на котором большинство изъявило желание уйти под крыло управляющей компании. Она получала подряды на обслуживание дома ещё во времена ТСЖ. Жители коммунальщиков знали и работа их - практически всех устраивала. Правда, финансово от обслуживания дома, считают в «Мурман-сити», они, скорее всего, проиграли: компании не доплатили более 500 тысяч рублей. В связи с этим коммунальщики и решили от обслуживания перейти к управлению.

- Надлежащим образом был уведомлён председатель ТСЖ, лично приносили ему протокол волеизъявления собственников, а также уведомление, - рассказывает Олег Голян, директор управляющей компании «Мурман-сити». - К сожалению, председатель, действующий на этом ТСЖ, отказался принять протокол. Соответствующий полный пакет документов был направлен в ГЖИ, где они были рассмотрены, был выработан приказ о включении в реестр управления домами и дом, находящийся по адресу: улица Крупская, 7.

Исходя из этой логики, незаконно выпускал платёжные квитанции именно председатель ТСЖ. На это он не имел никакого права, считает директор управляющей компании. Более того, глава товарищества отказался предоставить новым управленцам базу данных по дому. Оттуда и появились квитанции на имя умерших: управляющая компания об усопших или сменивших место жительства людях ничего не знала. А подобная несговорчивость председателя ТСЖ, уверен Олег Голян, дискредитируют саму идею ТСЖ, как прогрессивную форму управления домом.

- Хочу ещё отметить факт того, что, к сожалению, это не единичный случай выставления двойных квитанций от данного председателя, - говорит Олег Голян, директор управляющей компании «Мурман-сити». - В своё врем, в 2016 году, данное ТСЖ собирало денежные средства по услуге теплоснабжения на свой расчётный счёт и выставляло также платёжные документы. Несмотря на то что со стороны ресурсника ПАО «Мурманская ТЭЦ» был расторгнут договор с ТСЖ «Северное Сияние». Но на протяжении 4 месяцев данное ТСЖ собирало денежные средства с граждан.

Более того, демонстрирует документы Олег Голян, в отношении председателя ТСЖ возбуждено уголовное дело по статье 165 часть 2 пункт б. Его обвиняют в хищении более четырёх с половиной миллионов рублей, которые жильцы ТСЖ переводили за отопление. Ресурсник эти средства не получил, а дело председателя вскоре будет рассматривать суд. «Мурман-сити» же в доме № 7 по улице Крупской продолжит выпускать квитанции за коммунальные услуги. Руководство компании считает, что рассчитываться нужно именно по ними.

- Собственникам, которые оплатили платёжные документы по содержанию и водоснабжению, необходимо прийти, написать заявление либо в отделение МРИВЦ на улицу Щербакова, 26, - разъясняет Олег Голян, директор управляющей компании «Мурман-сити», – либо в центральное отделение на улице Софьи Перовской, 18, либо прийти к нам, в компанию «Мурман-сити» на улицу Рыбачьего, 26. Надо принести копию подтверждающего документа об оплате и написать заявление. Их передадут в МРИВЦ и эти денежные средства будут возвращены.

Тем же собственникам, которые оплатили неправильные квитанции за тепло, в январе сделают перерасчёт. Деньги никуда не ушли, они на счетах биллингового центра. Впрочем, кто прав, а кто виноват в споре хозяйствующих субъектов точно, сказать сейчас нельзя. Мы дозвонились до Госжилинспекции, где нам подтвердили, что жильцы с жалобами на захват дома компанией «Мурман-сити» действительно обращались. Все бумаги переслали в правоохранительные органы. Теперь в ситуации будут разбираться уже они. С другой стороны, в ГЖИ подтверждают и тот факт, что «Мурман-сити» подавала документы на управление домом, в реестр их внесли. Окончательную точку в деле поставить может только суд, на котором настаивают некоторые жители дома.