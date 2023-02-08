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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.02.23 19:30

Коммунальные беды в доме №61 на Кольском проспекте Мурманска возмущают жильцов, а управляющая компания от них скрывается

В редакцию «Арктик-ТВ» обратились жильцы дома №61 по Кольскому проспекту. Люди сетуют на прогнивший подвал и проблемы с трубами. И очередная внеплановая проверка Министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области выявила ряд нарушений в работе управляющей компании.

Жители 61-го дома на Кольском проспекте в Мурманске никак не могут привыкнуть к тому, что управляющую компанию приходится принуждать к работе.

Наталья Кокель, местная жительница: «Есть уголовное дело, насколько я знаю, есть судебные решения, но не делается ничего. Обычных людей  приставы ловят быстро и внезапно, а этот у нас человек неуправляемый и неуловимый Джо, насколько я знаю, его сегодня тоже приглашали, но он проигнорировал. Свои обязанности не выполняет вообще ни в какой мере. Ни уборка, про уборку уже бог с ним уже, но вот то, что уже трубы ни до чего не дотронуться, если что-то надо поменять где-то в квартире, люди бояться трогать, потому что всё разваливается. Канализация - запах стоит, вы видели всё это прекрасно».

Местные жители не понимают за что они стабильно платят по квитанциям.

Юлия Рыстакова, местная жительница: «Проблем в нашем доме много, начиная от подвала и заканчивая освещением, ремонтом и всем прочим. По поводу ремонта: два подъезда были отремонтированы ещё компанией «МУЖСК», после чего они передали наш дом в другую управляющую компанию. Должны были передать все документы по поводу ремонта двух остальных подъездов, но этого так и не произошло».

Дом 1978 года постройки и нуждается в обновлении. Как утверждают жильцы, прошлая управляющая компания хоть как-то реагировала на обращения северян, а сейчас только тишина.

С проверкой исполнения предписаний в многоэтажку приехали представители Министерства государственного жилищного и строительного надзора региона.

Михаил Иванов, начальник Управления надзора за состоянием жилищного фонда Мурманской области: «Как я поняла, это уже не первая заявка от жителей. В адрес министерства поступило обращение от граждан с этого дома по поводу ненадлежащего содержания общедомового имущества многоквартирного дома. Инспектором был осуществлён выезд на этот дом, в рамках выездных мероприятий в отношении управляющей организации в ходе проверки было зафиксировано затопление подвального помещения в районе первого подъезда, а также ненадлежащее содержание лестничных клеток подъездов этого дома. По результатам проверки в адрес управляющей компании было выдано предостережение на устранение всех выявленных нарушений, в настоящее время рассматривается вопрос о привлечении управляющей организации к административной ответственности».

Представитель управляющей компании на проверку не явился, но местные жители показали и рассказали властям в каком удручающем состоянии находится подъезд и коммуникации в подвале.

На данный момент там сухо благодаря холоду, но весной начнутся затопления, и ситуация выйдет из-под контроля.

Михаил Иванов, начальник Управления надзора за состоянием жилищного фонда Мурманской области: «Директор управляющей организации будет обязан провести подвальное помещение в надлежащее санитарно-техническое состояние - убрать мусор, откачать всю канализацию, а потом предъявить нам на осуществление контроля».

По словам специалистов, управляющая вряд ли выйдет сухой из воды. Мы продолжим следить за развитием событий.

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