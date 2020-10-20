Коммунальные службы Полярного приняли первый снежный удар

Пока со стихией удаётся справляться без особого труда. Главное, вовремя вывести спецтехнику. В Полярном за этим следит организация «Транс-Авто».

Первый снег, вопреки народным шуткам, не стал для коммунальщиков Полярного внезапностью. К зиме подготовили и технику и необходимые ингредиенты для содержания дорог. Всё лето машины ремонтировали и обслуживали.

Николай Калимбет, механик ООО «Транс-Авто», г. Полярный: «У нас на случай поломки есть дополнительная техника».

Компания больше 10 лет обслуживает улицы города воинской славы. За это время удалось хорошо изучить особенности каждого двора, заранее продумать, где стоит приложить особые усилия, и,например, удвоить очистку и посыпку территории. Однако трудности добавляет не только погода, но и жители. Город не рассчитан на большое количество личного автотранспорта, в заставленных машинами дворах сложно вести механизированную уборку.

Владимир Стояновкий, главный инженер ООО «Транс-Авто», г. Полярный: «В том то и дело, что всё вручную приходится делать, когда не можем убрать транспорт наших жителей».

Василий Тимохин, генеральный директор ООО «Транс-Авто», г. Полярный: «В принципе, к зиме мы готовы на 100 процентов. Как раз началась зима, у нас организована служба, которая работает круглосуточно – и ночью, и днём – работает специальное звено, вся техника».

Аварийная служба «Транс-Авто» принимает заявки круглосуточно. Оставить обращение можно и в группе в социальной сети, диспетчер регулярно отлеживает сообщения и направляет специалистов на отработку.