«Кулибинам» преступного мира не удалось перехитрить сотрудников мурманской колонииПенсионеры смогут выбирать дату зачисления пенсий на свой счёт
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.10.20 19:30

Коммунальные службы Полярного приняли первый снежный удар

Пока со стихией удаётся справляться без особого труда. Главное, вовремя вывести спецтехнику. В Полярном за этим следит организация «Транс-Авто».

Первый снег, вопреки народным шуткам, не стал для коммунальщиков Полярного внезапностью.  К зиме подготовили и технику и необходимые ингредиенты для содержания дорог. Всё лето машины ремонтировали и обслуживали.

Николай Калимбет, механик ООО «Транс-Авто», г. Полярный: «У нас на случай поломки есть дополнительная техника».

Компания больше 10 лет обслуживает улицы города воинской славы.  За это время удалось хорошо изучить особенности каждого двора, заранее продумать, где стоит приложить особые усилия, и,например, удвоить очистку и посыпку территории. Однако трудности добавляет не только погода, но и жители. Город не рассчитан на большое количество личного автотранспорта, в заставленных машинами дворах сложно вести  механизированную уборку.

Владимир Стояновкий, главный инженер ООО «Транс-Авто», г. Полярный: «В том то и дело, что всё вручную приходится делать, когда не можем убрать транспорт  наших жителей».

Василий Тимохин, генеральный директор ООО «Транс-Авто», г. Полярный: «В принципе, к зиме мы готовы на 100 процентов. Как раз началась зима, у нас организована служба, которая работает круглосуточно – и ночью, и днём – работает специальное звено, вся техника».

Аварийная служба «Транс-Авто» принимает заявки круглосуточно. Оставить обращение можно и в группе в социальной сети, диспетчер регулярно отлеживает сообщения и направляет специалистов на отработку.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Образ Арктики не должен быть фейком, это должно стать реальностью
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
17.10.20 00:16
Улов рыбы частный, а наука про рыбу бюджетная?
Комментарий к новости:В Общественной палате РФ поддержали позицию рыбаков о необходимости господдержки рыбохозяйственной науки
Д.О. Вернер.
15.10.20 21:46
У Вас политическая ошибка в заголовке! Правильно будет "В Мурманске почтили память воинов, отстоявших СОВЕТСКОЕ Заполярье в годы Великой Отечественной войны"
Комментарий к новости:В Мурманске почтили память воинов, отстоявших Заполярье в годы Великой Отечественной войны
Vjhtvfy
15.10.20 11:43
Ну, рас*******ся Чибис! Всё-то у него прекрасно, чудесно и превосходно. Осень уже на улице - пора прекращать слащавые песни. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Руководитель флотской столицы приняли «парад» спецтехники перед зимними «войнами»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманская область получит федеральную субсидию на социальные доплаты пенсионерам-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 15 копеек, евро вырос почти на 25 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания 2020 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 октября-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Правила техосмотра автомобилей изменились
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика