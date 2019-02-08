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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.02.19 19:30

Коммунальные страдания, или Кто своровал счётчики в североморских домах?

Журналисты «Арктик-ТВ» ранее уже рассказывали о ситуации с неисправными общедомовыми  счётчиками и спорными многомиллионными долгами в Североморске.  А вот сегодня эта история приобрела детективный оттенок: неизвестные взломали замки на дверях в подвалах домов и вынесли имущество собственников.

Кража, злой умысел или попытка скрыть факты? На первый взгляд, не поймешь. Но ситуация, сложившаяся во флотской столице – закрытом городе, встревожила жителей сразу нескольких домов. Неизвестные срывали замки в подвальные помещения, демонтировали общедомовые счётчики на воду и унесли их в неизвестном направлении, оставляя за собой парящие и протекающие трубы в подвалах, а заодно и вопросы недоумевающих жителей без ответа. Вандальным действиям подверглись сразу шесть многоквартирных домов ЗАТО г.Североморск.

«К нам стали поступать сообщения жителей о том, что какие-то люди ходят около подвалов, сбивают замки, - рассказывает Олег Курбатов, генеральный директор УК «СЖКХ». -  Мы поехали проверять. Оказалось, замки сбиты, в ряде случаев они вообще отсутствуют, отсутствуют приборы учёты воды. В подвалах протечки, запаривание. Это колоссальные затраты на то, чтобы теперь всё исправить. Нам нужно принимать меры».

Кому понадобились приборы  учёта, пока не известно. Но вот только выполнить сложную техническую задачу по их демонтажу могли исключительно профессионалы. По мнению представителей управляющей компании, есть те, кому это выгодно и причина тому – давний спор. Началось всё с многомиллионных долгов за воду по ОДН, которые получила управляющая организация от ресурсника. Основание – показания общедомовых счётчиков, объёмы потребления воды на общедомовые нужды при этом значительно превышали литраж, который использовал за выбранный период весь дом. Чтобы доказать неисправность счётчиков, управляющая компания проводила ряд  контрольных замеров своими счётчиками.

«Мы сняли один из приборов по спору с водоканалом, сдали в поверку, которая показала, что прибор несправен. После чего мы получили письмо от Североморскводоканала, что они планируют в ряде домов снять приборы на поверку, у которых срок ещё не прошёл. Это 22 прибора в 11 домах, - рассказывает Олег Курбатов,  генеральный директор УК «СЖКХ». - На что мы ответили, что информацию приняли, приборы снимаем сами для экспертизы».

Долговая квитанция на 30 миллионов рублей. Неисправные счётчики продолжают накручивать тысячи литров. Управляющая компания пытается разобраться в ситуации и готова сделать экспертизу 22 приборов за свой счёт, тем самым доказать свою правоту. Но по их словам, доводы эти в расчёт никто не берёт. «Так как озвучивалось, что наши доводы не принимаются, только Североморводоканала, но последний случай показал, что прибор несправен. И эти приборы мы хотели сдать на экспертизу», - рассказывает Олег Курбатов,  генеральный директор УК «СЖКХ».

Ситуация, явно требует вмешательства контролирующих органов и справедливой оценки. Собственники квартир, в свою очередь, обеспокоены таким бесцеремонным вмешательством посторонних лиц и проникновением на их общедомовую  территорию, тем более, демонтажем оборудования.  «Нам нужно принимать меры. А то получается, кто хочет, то может зайти в подвал, сделать там всё что угодно,  - говорит  Олег Курбатов, генеральный директор УК «СЖКХ». - Мы не знали, что они планируют что-то снять. Мы там не присутствовали. Жители не знали. Просто сняты приборы.  Мы написали заявление по снятому прибору в правоохранительные органы. По всем приборам мы обратимся в и всё сообщим».

Несколькими часами позже Олег Курбатов получил уведомление от Североморскводоканала о намерении демонтировать оставшиеся приборы учёта. Если это произойдёт, найти истину и установить уровень погрешности в работе счётчиков, а следовательно и уровень реальных затрат воды и «накрутки» приборов, как утверждает руководитель управляющей компании, будет невозможно. Представители управляющей организации настаивают, что экспертизы должны быть независимыми и проводиться под контролем всех сторон, и только законным путём - с соблюдением всех юридических процедур, поэтому в очередной раз ответили оппоненту отказом.

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