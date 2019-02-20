Коммунальные страдания, или Нечего на снег пенять, коли работать не хочешь!

Россия перешла на новую систему обращения с твёрдыми бытовыми отходами. Этот вопрос занял особое место и в повестке на заседаниях региональных и городских администраций, ведь нововведения должны полностью изменить всю систему обращения с мусором, избавить нас от свалок и, в конце концов, прийти к тому, что отходы будут приносить нам пользу. Вот только вряд ли реформа сдвинется с места, если на первом этапе – при вывозе мусора - её практически бойкотируют. Именно так можно охарактеризовать ситуация в ЗАТО Александровск, где компания, которая должна вывозить отходы, не выполняет свои обязанности, находя несуществующие причины и оправдания.

«За что мы платим?», «Когда вывезут мусор?», – такими сообщениями пестрит раздел официальной группы администрации ЗАТО Александровск в сети Интернет. Жителей Снежногорска возмущает состояние контейнерных площадок и баков. Мусоровозов здесь ждут неделями. И это при том, что с января в силу вступила новая система работы с твёрдыми коммунальными отходами.

Казалось бы, сейчас наведут порядок, мусор станут утилизировать по современным технологиям. Но это только произойдёт в том случае, если его доставят к месту утилизации. Пока же рядом с некоторыми домами в Снежногорске можно увидеть переполненные мусорные баки и летающие по дворам и улицам полиэтиленовые пакеты.

Реформой и не пахнет, а вот мусором несёт. Пустые бутылки, очистки и фантики должны быть давно вывезены компанией-подрядчиком «ГранитАвто», которую возглавляет Владимира Жукова. Но мусор и ныне там. Самое интересное, что в этой истории подрядчик находит оправдания, утверждая, что к мусорным бакам не проехать из-за не почищенных от снега дорог.

Как обстоит дело на самом деле, мы решили убедиться лично. В рейд отправились и представители отдела капитального строительства ЗАТО Александровск.

«Мы видим, что подъезды к мусорным площадкам нормальные, подъехать можно спокойно, - говорит Николай Лысенко, заместитель директора Отдела капитального строительства ЗАТО Александровск. – А вот на некоторых площадках можно увидеть, что мусор с них не вывозился на протяжении, наверное, 3-4 дней. Мне кажется, что нужно уже обращаться не к подрядной организации, которая снег убирает, а к другим людям, которые занимаются уборкой мусора».

Для своего рейда сотрудники Отдела капстроительства ЗАТО выбрали именно те адреса, которые указал Владимир Жуков в своих обращениях, утверждая, что якобы здесь «не пройти не проехать».

«Меры будем принимать к той организации, которая убирает мусор, которая ответственна за это непосредственно, - говорит Николай Лысенко, заместитель директора Отдела капитального строительства ЗАТО Александровск. - Есть поговорка: «Не греши на людей, коли у самого рожа крива». Знаете, нужно быть человеком таким, который болеет за город. Раз ты болеешь, надо совместно решать проблемы, приглашать представителей организации, которые могут решить этот вопрос. Покажи, что не можешь подъехать. Обоюдное должно быть решение».

Со стороны ситуация кажется странной. Ведь все факты легко проверить, а не вывезенный мусор легко найти. Как и скрытый смысл таких сообщений. Все дело в том, что компании Владимира Жукова раньше сами занимались вывозом снега и постоянно попадали в зону внимания прокуратуры. Часто на работу его специалистов сетовали жители, а некоторые выкладывали в сети Интернет даже видеообращения. Прокуратура принимала меры, выносила предписания и заставляла устранять нарушения.

В этом году на конкурсе, когда определяли подрядчика по вывозу снега, предложение Жукова было хуже, чем у других компаний, поэтому он попросту проиграл. Так, может, потому и пишет жалобы? Но, несмотря на жалобы одного, другие - выводы делают сами.

- Я считаю, что фирма «Гагат» в этом году убирает снег в Снежногорске замечательно, - говорит житель Снежногорска. - Давно такой механизированной уборки снега в городе не было.

Вот бы также мусор вывозили! А то пока снежногорцы видят только квитанции за новую услугу и боятся обзавестись новыми соседями – хвостатыми грызунами, для которых нерадивость подрядчиков, вывозящих отходы, настоящий подарок.