Коммунальные страдания, или Подстава в Гаджиево

На прошедших выходных жители Гаджиево рисковали остаться без аварийной помощи и лифтов. Управляющая компания ООО «Каскад» сложила свои полномочия и поставила администрацию ЗАТО Александровск в неловкое положение. Власти муниципалитета взяли жилищно-коммунальную службу Гаджиево под строгий контроль.

Как снег на голову! С 1 марта управляющая компания «Каскад» в связи с банкротством перестала осуществлять свои обязанности. Предупредить об этом действующую власть представители общества с ограниченной ответственностью нужным не сочли, решив, по всей видимости, своими действиями загнать администрацию Александровска в тупик.

«Мы знали об этом, об этой ситуации. Ожидали, что произойдёт такая ситуация, - отмечает Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск. Но в соответствии с действующим федеральным законодательством мы не имеем права и возможности выбрать новую управляющую компанию до тех пор, пока не устранятся те замечания, которые были выданы нам федеральной антимонопольной службой РФ. В понедельник мы ещё раз соберём рабочее совещание вместе с новым конкурсным управляющим и примем меры к тому, чтобы полноценная работа компании по обслуживанию многоквартирных домов в Гаджиево была возобновлена в полном объёме».

Сотни телефонных звонков и сообщений в социальных сетях. Озадаченные такими действиями управляющей компании жители Гаджиево начали активно обращаться с возникшей проблемой в органы власти.

В связи со сложившейся ситуацией в администрации ЗАТО было организованное срочное собрание рабочей группы, во время которого решались первоочередные вопросы – о запуске лифтов и возобновлении работы аварийной службы. Затронули и темы, поднятые горожанами – о полученных квитанциях за «оказанные» услуги и рабочих местах, для тех, кто честно трудился в обанкротившейся компании.

«На самом деле, надо сказать, что это действительно специалисты в своей деятельности. И я считаю необходимым сказать, что мы будем содействовать в трудоустройстве этих людей в новую выбранную компанию, которая будет выбрана», - отметил Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск.

Напомним, директор ООО «Каскад» получил уголовный срок за мошенничество, а обязанности по сбору платы с жителей города взяла на себя совершенно другая компания - «Теплосеть».

Какие махинации за спиной администрации проводили руководители этих учреждений пока не известно, а вот то, что отдуваются за это гаджиевцы, попросту возмутительно.