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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.02.19 19:30

Коммунальные страдания, или Война за точные счётчики в Североморске

Страсти вокруг спорных приборов учёта в домах Североморска разгораются  снова. Кто же всё-таки портит имущество жителей флотской столицы, удастся ли установить истину в показаниях счётчиков и когда спор между двумя хозяйствующими субъектами будет погашен? Искать ответы на эти вопросы отправилась съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Немного истории: некоторое время назад несколько общедомовых приборов учёта воды стали давать странные показания. Получалось, что расход на ОДН в несколько раз превышал литраж, использованный всеми собственниками квартир дома. Долг в 30 миллионов рублей был выставлен управляющей организации. Та, в свою очередь, провела ряд экспериментов, доказывающих некорректную работу приборов. Доводы в расчёт не принимались. Доказать свою правоту управляющая компания решила с помощью независимой экспертизы.

«На сегодняшний день по десяти домам у нас заключён договор со специализированной организацией, имеющей на данный вид работ лицензию о проведении независимой экспертизы и последующей поверке  приборов, которые будут демонтированы, - рассказывает Юрий Гуров – заместитель директора саморегулируемой  организации «Жилищное объединение Мурмана». -  Договор заключён, приборы определены, поэтому мы будем проводить эти мероприятия».

А жители «экспериментальных» домов по-прежнему взволнованы происходящим, так как таинственные вандалы, которые недавно сорвали замки в подвальных помещениях и унесли общедомовые приборы учёта воды, по-прежнему, не найдены. Управляющая компания, уполномоченная собственниками квартир обслуживать общее имущество дома, пытается принимать меры и защитить счётчики.

«Жильцы, во-первых, иногда жалуются, что подвалы открыты. Идём, смотрим, замки сорваны, - рассказывает Сергей  Иванов, директор ООО «ЖЕУ 7». - Или проушины перекушены, или  просто выломаны. Сейчас подвалы для посторонних недоступны, замки везде висят. Не знаю, кто проникает в подвалы».

Начать отправку приборов на экспертизу решили с дома № 2 на улице Корабельная. Присутствовали обе стороны: представители  управляющей компании и Североморскводоканала, который почему-то всеми силами препятствовал проведению экспертизы. Присутствовали при этом и независимые представители – от администрации ЗАТО г. Североморск и  журналисты «Арктик-ТВА».

«Водоканал всячески препятствует нашим сотрудникам. Их представитель утверждает, что прибор принадлежит лично водоканалу, - говорит  Кирилл Чудинов, специалист управляющей организации, - хотя это не так. Приборы общедомовые. Принадлежат они жителям - собственникам многоквартирных домов. Наша задача установить истину. Приборы будут сданы на экспертизу и в поверку. Ничего страшного с ними не произойдёт.  Мы не понимаем, почему водоканал препятствует данному факту».

Общаться с журналистами ресурсники, по непонятным причинам, отказались. Вместо официальных комментариев представитель Североморсковдоканала пыталась спровоцировать конфликт с корреспондентами. Мы этого, конечно, не допустили.

- Вы задайте вопрос с подлежащим и сказуемым, раз вы журналист. Вы не по существу спрашиваете! – возмущается представитель Североморсковдоканала.

- Я Вас по существу спрашиваю, почему Вы препятствуете независимой экспертизе?  - настаивает корреспондент «Арктик-ТВ».

- Нет понятия «независимая экспертиза». Есть понятие «поверка для приборов учёта».

- Нет, поверка и экспертиза – разные вещи.

– О, всё девушка, вы журналист, учите русский язык, а я инженер!

Возникает вопрос, почему инженер отрицает факт существования экспертизы? Больше того, позже в адрес нашего телеканала посыпались весьма несправедливые и неприятные высказывания с той же стороны. Камера в этот момент была выключена, но свидетелями этому стали не менее десяти человек.

«Представитель водоканала допустил некорректное высказывание, - считает Андрей Олейник, представитель администрации ЗАТО г. Североморск. - Я считаю, что такая солидная организация должна сделать внушение своему сотруднику».

Прибор учёта сняли и отправили-таки на экспертизу. Мы и другие независимые участники жаркого спора на Корабельной улице удостоверились, что всё было сделано в присутствии всех сторон. Но вопрос, почему вообще между двумя хозяйствующими субъектами возник  спор, так и остался висеть в воздухе. Ведь на первый взгляд, все хотят одного – установить истину.

«Я считаю, что конфликт надуманный полностью. Обе стороны должны быть заинтересованы в объективном показании приборов учёта, - уверен Андрей Олейник, представитель администрации ЗАТО г. Североморск. - И не только не находить в этом конфронтацию, но и идти друг другу навстречу. Все это должно решаться в рабочем порядке. Но то, что я видел здесь сегодня, это похоже на базарную склоку, при которой каждый отстаивает свои интересы, причём интересы у обоих вполне законные, чтобы прибор показывал нормально».

Вернёмся к таинственным вандалам, от действий которых, по словам представителя обслуживающей организации, было испорчено имущество этого дома, в том числе. «Про этот дом я тоже хочу сказать. Здесь были сбиты замки. Но так как на приборе здесь антивандальная система установлена, его невозможно снять. Видимо, люди, которые сюда пришли, я не могу говорить, что это с вк, от злости ещё разбили стояк канализации. Нам пришлось восстанавливать стояк, покупать замок, проверять подвалы и т.д. А те мероприятия, которые мы запланировали, мы будем делать, несмотря ни что», - сообщил Олег  Курбатов, генеральный директор управляющей компании.

Всего на экспертизу отправлены 13 приборов учёта. Остаётся надеяться, что результаты, которые будут получены по её итогам, положат конец всем спорам.

Редакция «Арктик-ТВ» продолжит следить за ситуацией. 

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