Коммунальные страдания: квитанции за ТКО исправят, выгребные ямы уберут

В правительстве Мурманской области состоялось плановое заседание проектного комитета по реализации проекта «Реформа системы обращения с твёрдыми отходами на территории региона». Однако, большее время встречи было уделено многочисленным жалобам горожан на новую систему оплаты вывоза и утилизацию мусора.

С 1 января Мурманская область перешла на новую систему утилизации мусора, теперь его вывозом занимается компания «Управление отходами». Предприятие не хранит мусор, как было раньше, а утилизирует. Однако, за оказание таких услуг некоторым жителям области приходится платить больше, чем было прежде. Сумма, в первую очередь, зависит от числа прописанных в квартире человек. Но как только мурманчане получили первые квитанции, начались проблемы и не состыковки.

«Мы уже изучили вопрос жалоб, - сообщил Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области. – Приняли решение и сообщили рекомендации, что делать людям, которые обнаружили, что в квитанциях указано не то количество людей, которое зарегистрировано в их квартире. Мы ожидали, что такие люди будут, но мы увидели, что их больше, чем мы ожидали».

Такие ошибки могут возникать по разным причинам, но чаще всего, это следствие неграмотного оформления жилья при покупке или продаже. Нередко приходят счета на умерших родственников, в этом случае достаточно обратиться в МФЦ и предоставить свидетельство о смерти.

«Будем работать совместно с региональным оператором по корректировке тех данных, которые есть в информационных системах, - сообщила Ольга Рыченко, руководитель МФЦ по Мурманской области. - В конечном итоге, после откорректированных данных, если вдруг возникнут какие-то вопросы, то с отдельными гражданами мы будем работать напрямую».

Ещё один очень важный вопрос, который предстояло решить на заседании комитета, - это ликвидация выгребных ям в Умбе и вывоз мусора из села Алакуртти. «В Умбе есть 52 выгребные ямы, но от этого процесса нудно уходить, - считает Андрей Петров, директор Мурманского филиала «Управление отходами». - Выгребные ямы частично расположены в частном секторе Умбы, либо около двухэтажных домов старой постройки».

Руководство компании «Управление отходами» совместно с компанией перевозчиком и администрацией Умбы разработали план по устранению выгребных ям. Работа должна быть завершена до 1 июля.