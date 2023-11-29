Коммунальные страдания мурманчан, или Почему невозможно вразумить хозяина пылящего подвала

В нашу телекомпанию обратились жильцы многоквартирного дома с улицы Воровского, 18. Северяне недоумевают, почему в их квартирах оседает слой цементной пыли.

Настоящая коммунальная беда сейчас разворачивается по адресу: улица Воровского, 18 в Мурманске. Собственники в своих квартирах не имеют возможности дышать свежим воздухом. Все помещения, как и подъезд, окутаны строительной пылью. Всё из-за того, что на цокольном этаже ведутся ремонтные работы.

Евгения, жительница дома: «С недавних пор у нас ведутся ремонтные работы в подвальном помещение, которые требуют внимания советующих органов. Я нахожусь в декретном отпуске, а тут с утра до самого вечера шумовой фон такой, что просто невозможно. Ощущение, что межкомнатные стены рушат, потому что пыль проникает в квартиры жильцов».

Количество пыли вызывает у людей сомнения в соблюдение требований содержания нежилого помещения. Даже управляющая компания не в силах повлиять на ситуацию.

Игорь Соколов, представитель управляющей компании «Чистый дом»: «С проблемой пыли и уборки в подъезде начали поступать от жильцов дома жалобы, наверное, уже на протяжении двух месяцев. Со своей стороны уборку мы выполняем по графику уборки, который есть в подъезде. Также мы выписали предписание собственнику нежилого помещения о незамедлительном проведении в санитарно-техническое состояние подъезда. Следующим шагом от нас, как от управляющей компании, будет передача искового заявления в суд».

В доме проживают несколько пенсионеров, у большинства из которых нет возможность переехать, а некоторые и вовсе из-за стояния здоровья не в силах ежедневно делать влажную уборку.

- Я аллергик, у меня проблемы. Где-то недели две я уже ощущаю в горле и носу слизь, которая не глотается и не отсмаркивается, как говорится.

- Я живу на восьмом этаже, пыль поднимается до восьмого этажа.

- После того как я пройду по подъезду, то пыль оседает и на обуви, и на одежде. Я проношу её. Эта пыль у меня оседает на глаза. Каждое утро просыпаюсь от того, что у меня глаза сухие и мне хочется их промыть.

А вот, например, Лидия Лазарева вместе с мужем - инвалидом не смогли пробыть в квартире и неделю. По их словам, микрочастицы цемента были на полу и даже осели на стенах. Собственноручно это уже не вычистить, а оставаться небезопасно.

Лидия Лазарева, жительница дома: «Мы приехали с отпуска с мужем 25 октября, открыли дверь и чуть нас не хватил родимчик. Потому что здесь было всё ровным слоем. Я прибралась 25-го вечером, 26-го я убила весь день, потом всё началось сначала».

В этом доме пенсионеры проживали на первом этаже, у них раньше проблем с передвижением не было. А теперь они были вынуждены переехать к сыну в квартиру на 4-м этаже, терпят значительные неудобства.

Лидия Лазарева, жительница дома: «У меня муж инвалид первой группы, нам надо ходить на процедуру в поликлинику, сдавать анализы, на приём к врачу. Мы живем у сына на улице Папанина на четвёртом этаже. Мы туда заползаем ели-ели. Нам по 78 лет. Мы не девочка - мальчик. Муж после этого лежит пластом полсуток».

Арендатор нежилого помещения на контакт идет, но, по словам Лидии Федоровны, мер никаких не принимает. Жители многоквартирного дома уже обращались в вышестоящие органы, но добиться результатов пока не получается.

Редакция «Арктик-ТВ» решила узнать в Министерстве государственного жилищного и строительного надзора, чем руководствоваться жителям и какие принять меры.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Мы не обнаружили не только перепланировки какой-либо, перепланировка- это изменение конфигурации, но и переустройства инженерных систем, которые могли бы затронуть инфраструктуры многоквартирного дома. Самый лучший вариант обратится к собственнику с претензией, что ведутся работы, которые доставляют неудобства».

А пока собственник не реагирует на претензии жильцов, люди продолжают дышать микроскопическими частицами, которые вряд ли полезны для здоровья.

Телеканал «Арктик-ТВ» продолжит следить за развитием событий.