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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.09.23 19:30

Коммунальные страдания суровых жителей города металлургов в ТСЖ «Проспект»

Жители домов, которые входят в ТСЖ «Проспект», членом правления которого является бывший мэр Мончегорска Дмитрий Староверов, жалуются на работу товарищества. В частности, они утверждают, что ТСЖ исправно собирает с жильцов деньги, но свои прямые обязанности не исполняет.

Редакция «Арктик-ТВ» уже рассказывала о товариществе собственников жилья «Проспект» в нашем специальном репортаже «Староверов – против». Руководит организацией супруга бывшего мэра, а сам Староверов на тот момент входил в состав членов правления ТСЖ. За что впоследствии и поплатился должностью: оказалось, что руководить товариществом без предварительного уведомления главы области не может быть даже в таком статусе. Староверова с поста мэра сняли, а вот семейный подряд в «Проспекте» никуда не делся. И люди этому не рады: требуют от ТСЖ качественной работы и пишут жалобы в ГИС ЖКХ.

Житель дома ул. Металлургов, 17 по телефону (ТСЖ «Проспект»): «Балконы разрушаются, скоро людям на головы будут падать. Второе, я подавал жалобу. По идее ручки должны быть для стеклопакетов в подъезде присутствовать, но только через ГИС они решили поставить их. Во дворе разбита вся дорога. Уборщица убирает раз в два месяца, наверное, только подъезды, кроме их первого подъезда, где они проживают. Третье, счётчики постоянно неправильно насчитывают».

Отдельная боль - детская площадка во дворе. Она, такое ощущение, не обновлялась со времён Советского Союза. Это ретро-оборудование частично функционирует только благодаря бережному отношению жильцов. Серьёзного ремонта или даже просто покраски, судя по состоянию, оно не видело давно.

Житель дома ул. Металлургов, 17 по телефону (ТСЖ «Проспект»): «Качели эти стоят полураздолбанные. Мы их уже сами варили, заваривали, качели. Карусель под наклоном находится. Качалка деревянная - просто разбита вся. Песочница - песок ни разу не менялся. На детской площадке всё в траве. А она сказала, что «нам это не нужно». Потому что детей у них нет, на улицу они не выходят».

Ситуация выглядит так, что будто делает всё руководство ТСЖ так, как удобно ему, а не жильцам дома. И управы - никакой. Настоящая круговая порука. А как иначе, если задействованы в управлении домом, по словам жильцов, не только Староверов и его супруга Лилия, но и их родственники.

Сестра Лилии Анатольевны - бухгалтер ТСЖ, а сантехник - брат. Отношение Лилии Староверовой к остальным работникам товарищества, утверждают жители, оставляет желать лучшего. Например, девушку, которая по найму красила подъезды, пытались обмануть на деньги.

Житель дома ул. Металлургов, 17 по телефону (ТСЖ «Проспект»): «За покраску всего подъезда, который она шпаклевала весь подъезд, побелку сняла, потом покрасила весь подъезд, сказала: «Тебе достаточно будет и 20 тысяч рублей. И вот она сказала, что я больше здесь работать не буду с вами, просто сидела и плакала на площадке».

Единственные, кто довольны деятельностью ТСЖ, рассказывает наш собеседник, это жильцы первого подъезда. Именно в нём живёт с супругой сам Дмитрий Староверов. Там и ремонт есть, и крыша не течёт, и уборка проводится регулярно. В остальном же - тихий ужас. А зимой и того хуже. Двор, утверждают жильцы, песком начали посыпать лишь после того, как супруга Староверова поскользнулась и сломала руку. И это при том, что средства есть. ТСЖ совсем не бедствует.

Житель дома ул. Металлургов, 17 по телефону (ТСЖ «Проспект»): «Я захожу буквально вчера проверять финансовый баланс дома, а на балансе дома, оказывается, на 2022 год 7 миллионов рублей. А детской площадки нет. На улице Металлургов, 15 всё установлено, и новая дорога сделана. А у нас здесь одни дырки и радуемся жизни».

Речь, напомним, про ТСЖ, в членах правления которого состоял бывший мэр Мончегорска. И вот отсюда уже возникает вопрос: не слишком ли высокие требования к нему предъявляли мончегорцы в плане управления городом, если он у себя во дворе порядок навести не может?

 

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