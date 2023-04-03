Коммунальные страдания в ЗАТО Видяево, или Как фекалии выжили северянку из муниципальной квартиры

В ЗАТО Видяево с декабря прошлого года управляющая компания и администрация посёлка не могут решить вопрос с фекальными массами в квартире по адресу: улица Заречная, 18. Местная жительница вынуждена снимать другое жильё.

Эти малоприятные кадры в своей служебной квартире в ЗАТО Видяево сняла Кристина Истюкова. Дело было 9 декабря прошлого года, когда девушка вернулся из рейса. Как говорит Кристина, она не сразу поняла в чём дело, когда зашла в помещение.

Кристина Истюкова, жительница ЗАТО Видяево: «Обнаружила, что у меня нет света в квартире, стоит ужасный запах. Просто зловония! А я стою в чем-то и понимаю, что у меня ноги хлюпают. Я выхожу с квартиры, поднимаюсь на второй этаж к соседке. Мы с фонариками пошли туда и выяснили, что у меня с туалета льёт фонтан».

И не просто фонтан, а фонтан из фекалий. Как выяснилось, забилась канализация в подвале, а вся неприятная жидкость пошла в квартиру Кристины. Затопило туалет, ванную, коридор, мебель, обувь. Всё, что было на полу, пришло в негодность.

Кристина уже четыре месяца вынуждена снимать квартиру, ведь в своей жить невозможно. Девушка сразу обратилась в управляющую компанию «ХЭК» и в администрацию ЗАТО.

Кристина Истюкова, жительница ЗАТО Видяево: «И в управляющую, и к Богзе ходила на приём, писала ему в «ВКонтакте», ходила на приём. Он мне сказал, что это полностью моя вина, что я должна была следить за техникой, чтобы она была в хорошем состоянии. Я говорю: «В смысле? Я в подвал должна спускаться? И проверять?».

Кристина Истюкова поделилась с нами перепиской с главой администрации ЗАТО Видяево Сергеем Богза. В ней девушка просит о помощи, но чиновник ссылается на пункты договора найма квартиры… Но как девушка должна была следить за тем, что происходит в подвале, непонятно.

Как утверждает адвокат Дарья Фролова, шансы выиграть это дело велики, закон о защите прав потребителей никто не отменял.

Дарья Фролова, адвокат Кристины Истюковой: «Сейчас мы ждём экспертизу, которая установит фактический ущерб. После этого будем с иском выходить в суд. Перспективы хорошие, закон о правах потребителей у нас работает».

Страдает от этой аварии и соседка сверху Ирина Волкова, у которой проблем только прибавилось. Женщина уже не раз общалась в управляющую компанию, но все без толку.

Ирина Волкова, жительница дома по адресу: ЗАТО пос. Видяево, ул. Заречная, 18: «Всю зиму простоял холодный пол. Просто холодный пол! Босой нагой невозможно было долго выдержать. Во-вторых, у нас идёт вентиляция, она проходит по всем квартирам, поэтому, когда наступит тепло, а у нас прямо возле дома ещё находится и мусорка. Понимаете?! Это открытые форточки, это мухи и не исключено, что опарыши».

Пока из этой ситуации ясно одно, что есть договор найма жилого помещения, вот и разбирайся наниматель сам, а администрация посёлка может только ссылаться на пункты в документе.