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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.07.22 19:30

Коммунальные страсти: обрушившийся обломок стены разрушил крыльцо 9-этажки

Сильный грохот потревожил жильцов 23-го дома по улице Марата в Мурманске. Один из его жителей рассказал нам, что накануне в районе 22-х часов, отвалившийся с высоты 8-го этажа кусок фасада и стены, рухнул вниз и надломил сделанный из армированного бетона козырек, над входом в подъезд.

Вечером 25 июля произошло ЧП на одном из жилых мурманских домов по улице Марата. Часть стены обрушилась и задела крыльцо у подъезда. Пострадавших нет.

Сильный грохот потревожил жильцов 23-го дома по улице Марата в Мурманске. Один из его жителей рассказал нам, что накануне в районе 22-х часов, отвалившийся с высоты 8-го этажа кусок фасада и стены, рухнул вниз и надломил сделанный из армированного бетона козырек, над входом в подъезд.

Сергей Мельников, житель дома (ул. Марата, 23): «Отвалившийся кусок фасада висел, отслоившись от основной массы штукатурки, наверное, в течение года».

Блок из штукатурки и кирпичей отделялся от стены дома постепенно. Такого обрушения, по мнению горожан, можно было бы избежать, но на данную проблему жилищные службы должного внимания не обращали.

Лишь по счастливой случайности в момент, когда произошло ЧП, никто не проходил мимо.

Сергей Мельников, житель дома (ул. Марата, 23): «Рядом площадка детская… Маршрут детей на детскую площадку как раз пролегает мимо нашего дома, детвора, как правило, пробегает по нашему крыльцу, крутится на этих поручнях как на турничках. Они прибегает сюда, собираются, играют здесь на крыльце и обратно возвращаются».

В этот раз представителям управляющей компании пришлось пошевелиться. Они уже вытащили из стены плохо закреплённые кирпичи и приступили к уборке прилегающей территории. Впрочем, ведут её специалисты как-то неактивно, отмечают жители дома.

 

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