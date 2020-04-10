Коммунальные услуги оплачиваем без затруднений

Мурманчане уже получают квитанции за коммунальные услуги. Однако у многих возникает вопрос, каким образом их можно оплатить? В настоящее время существует несколько способов, главное, сделать это нужно своевременно.

Все квитанции за услуги ЖКХ изготовлены и уже доставляются мурманчанам в почтовые ящики. Об этом нас заверил генеральный директор Единого расчетного центра. Без комиссии их можно оплатить сразу на сайте «ЕРЦ». Это довольно просто, быстро и безопасно, а главное, такой способ позволить не нарушать режим самоизоляции и оставаться без долгов.

Сергей Смольянов, генеральный директор Единого расчётного центра: «Оплатить можно на нашем сайте, платёж проводится без комиссий картой любого банка. Для этого есть лицевой счёт для уплаты, который указан в квитанции. Все достаточно понятно, достаточно просто. Но если возникают какие-то вопросы, то на сайте Единого расчётного центра всегда можно посмотреть необходимые пояснения в разделе «Информация», у нас все телефоны работают во всех городах. Всегда можно обратиться и операторы подскажут, как можно произвести расчёт».

Сейчас становятся популярны электронные квитанции. За последний месяц спрос на эту услугу резко возрос. Но для тех, кто далек от виртуальных новшеств, работают почтальоны. Вы можете вызвать их на дом и погасить различные платежи, но только наличными средствами.

Анастасия Калининская, главный специалист по корпоративным коммуникациям ФПС Мурманской области ОА «Почта России»: «В настоящее время по данной услуге отменена комиссия. На дому наши клиенты могу отплатить без комиссии. На территории Мурманской области действует «горячая линия» Почты России 8 800-201-60-11. По данному номеру можно уточнить о любых интересующих услугах Почты России».

Отметим, что всегда можно воспользоваться услугами Сбербанка. Все отделения уже открыты и мурманчане могут оплатить квитанции в кассах или же через услугу «Сбербанк онлайн». Своевременная оплата нужна для того, чтобы ресурсоснабжающие и жилищные организации делали свою работу вовремя, без перебоев и срывов.