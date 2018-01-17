Коммунальный абсурд

Двойные квитанции и поддельные протоколы собраний собственников. Дом № 7 на улице Крупской борется за право жить в рамках ТСЖ. А управляющая компания упорно не хочет расставаться с деньгами, которые поступают от владельцев недвижимости. Несколько сотен человек прочувствовали на себе все «прелести» коммунальных войн.

Седьмой дом по улице Крупской в Мурманске и несколько соседних зданий с прошлого года находятся на осадном положении. По всем фронтам квартировладельцев штурмует управляющая компания «Мурман-сити». История, как в народной сказке про зайца, который пригласил лису переночевать к себе в дом, да вот беда, сам оказался в итоге на улице. Сегодня в роли зайца - мурмачане.

- Мы с 2010 года организовали ТСЖ. Худо-бедно, но мы работаем, - рассказывает Алла Трошина, жилец дома № 7 по ул. Крупской. - И, в принципе, нормальное у нас ТСЖ. В подъездах чисто, если есть какие-то конфликты, то мы их решаем, решаем со своим председателем. Три года назад мы пригласили обслуживающую компанию «Мурман-сити», тогда она только-только организовывалась. Они довольно-таки нормально взялись за работу…

Прошёл год, отношение коммунальщиков поменялось. На заявки собственников жилья реагировать они перестали, дом, по словам жильцов, начал приходить в упадок.

- Вентиля вот эти не вертятся, - возмущается Сания Сулейманова, жилец дома № 7 по ул. Крупской. - Говорю, поменять хочу. Они говорят, хорошо, распишитесь, мы вам всё сделаем бесплатно. Уже второй месяц пошёл, всё бесплатно делают. Я сказала, что у меня вот нога отказала, просто упала. Я говорю, я вот этой палкой башку разобью до конца, если только вы мне не сделаете по-человечески.

Люди ждать пока девятиэтажка окончательно придёт в непотребный вид, не стали и решили от услуг «Мурман-сити» отказаться. Но не тут-то было. Сотрудники управляющей компании провели собственное собрание, и якобы получили подписи жильцов, которые в ТСЖ возвращаться не хотят. Вот только, как утверждают люди, подписи на протоколах оказались поддельные.

- У нас есть ТСЖ «Северное Сияние», мы в нём хотим и остаться. Нужно будет, мы заменим председателя, нужно будет - сделаем всё сами, - поясняет свои намерения Алла Трошина, жилец дома № 7 по ул. Крупской. - Зачем нам управляющая компания, которая к нам отношения никакого не имеет и наши интересы нигде представлять не будет.

А недавно жители начали получать двойные квитанции. Ещё в ТСЖ люди приняли решение перейти на прямой расчёт с ресурсниками: это и удобнее, и надёжней. Однако «Мурман-сити» так не считает. В результате в ноябре прошлого года квартировладельцы получили квитанции по оплате водоснабжения и отопления дважды. В декабре платёжки коммунальщики продублировали, но уже с долгами и пени.

- С ноября - платите нам и всё. Ну как так, нигде ни решения нет, ничего, - возмущается Любовь Коломиец, жилец дома № 7 по ул. Крупской. - Теперь ноябрь не проплаченный, декабрь тоже. В ноябре платили ещё в ТСЖ. Пишут везде, развешивают объявления, где написано, что мы должны бежать, просить, чтобы деньги им обратно перечислили. Да что над нами они издеваются!

Базы данных, по которым «Мурман-сити» рассылают платёжные документы, судя по всему, устарели, а потому случаются совсем уж анекдотичные случаи. Например, квитанции приходят на имя давно ушедших из жизни людей. Но и это коммунальщиков не смущает: они упорно требуют оплатить за почивших. При этом ни ГЖИ, ни другие структуры избавить людей от коммунального абсурда не спешат. Жилинспекция, например, просто советует не платить по квитанциям до выяснения обстоятельств. Но ведь накопившиеся за время разбирательств долги никто не простит, уверены жильцы. Поэтому они решили платить ресурсникам и ждать суда. Он состоится уже в конце января.

Журналисты «Арктик-ТВ» пытались получить комментарий от руководства управляющей компании «Мурман-сити». Однако это не удалось. Директор коммунальной структуры на звонки попросту не ответил. Тем не менее, редакция всегда на связи и готова рассказать, что думает о сложившейся ситуации в доме № 7 по улице Крупской, вторая сторона конфликта. Телефон редакции «Арктит-ТВ» 70-13-70.