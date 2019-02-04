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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.02.19 19:30

«Коммунальный час» в ЗАТО Александровск превратился в ежедневный контроль

Каждую неделю в ЗАТО Александровск проходят коммунальный час и рейды с представителями власти, управляющих компаний и подрядных организаций. Так осуществляется контроль исполнения указов главы муниципалитета и устранение жалоб александровцев. Основной упор проверяющие делают на состояние дорог и дворов, а также строительство новых объектов.

Третью неделю вопросами развития Полярного занимается новый заместитель главы ЗАТО Александровск Сергей Богза. Напомним, ранее он занимал пост директора Снежногорского автотранспортного предприятия, поэтому с большинством дел коммунального характера знаком не понаслышке.

- Функции, которые у него будут окончательно, мы ещё прорабатываем, - пояснил Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск. - Я думаю, он будет отвечать за все транспортные вопросы, межмуниципальные перевозки, междугородние перевозки, за всё, что касается жилищно-коммунального хозяйства, культуры, социальных вопросов. Мы сегодня определяем график приёма населения новым заместителем муниципального образования. В ближайшее время всё будет вывешено на сайте, люди в прямом режиме смогут работать непосредственно с курирующим эти вопросы моим заместителем.

Контроль новым заместителем осуществляется, в том числе, и за строительными работами, что особенно актуально, ведь по указу губернатора в Полярном начался первый этап строительства детского сада на 75 мест. 

- Контроль происходит практически ежедневно, - говорит Сергей Богза, заместитель главы ЗАТО Александровск. – Для этого мы приезжаем на объект. Но здесь есть и система видеонаблюдения, которая  позволяет мониторить  ход работ это даже не выходя из кабинета. Сейчас строители работают даже немного опережая график по завозу, по выгрузке свай.

Андрей Волков, начальник отдела капитального строительства ЗАТО Александровск, дополняет: «Согласно нормативных документов, стройконтроль и авторский надзор в настоящий момент осуществляется сотрудниками ОКСа. В настоящее время мы проводим конкурсную процедуру по определению организации, которая будет осуществлять строительный и авторский надзор  за этим объектом».

В Снежногорске коммунальными вопросами озадачены сотрудники  отдела капитального строительства ЗАТО. Продолжительное время автомобилистам не даёт покоя проблема с образующейся на проезжей части луже по улице Стеблина. При низких температурах она превращается в опасную наледь.

«Сейчас не представляется возможным установить источник выхода этой воды, откуда она берётся, - говорит Андрей Волков, начальник отдела капитального строительства ЗАТО Александровск. - Была версия, что это коммунальные сточные воды, но она не подтвердилась».

Займутся поисками источника выхода водной и проблемами на дороге только в летнее время. А пока автолюбителей спасёт только качественная и своевременная уборка дорог, которой в Снежногорске, Гаджиево и Оленьей Губе с начала года занимается новый подрядчик – компания «Гагат». «Это подрядная организация, которая осуществляет механизированную уборку дорог. Они работают в круглосуточном режиме в две смены», - рассказывает Андрей Волков, начальник отдела капитального строительства ЗАТО Александровск.

Даже обильные осадки не способны остановить подрядчиков:  в снегопады дорожники наращивают темпы уборки снега.  Снегопады мешают лишь посыпке дорог смесью песка и соли.

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