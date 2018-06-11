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День за днём с «Арктик-ТВ»11.06.18 20:00

КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Активисты-мурманчане борются с грязью и земляками-свиньями

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Последние комментарии

Зритель постоянный
12.06.18 00:04
Если точнее, ждем посадок... И тоже с Юбилеем! Интересно смотреть не только ваши передачи, проекты, а еще на телеведущих приятно смотреть: всегда такие красивые, ухоженные, излучающие доброту. Спаси
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Миша
11.06.18 16:17
Следователь не может сам менять показания, у него же куча проверяющих, значит, так приказало начальство. Направило дело по нужному курсу.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МЕНТ-3, или Правосудие по-мурмански»
Зритель 2
11.06.18 14:08
Ждем посадки... Арктик ТВ с Юбилеем! Единственный честный народный телеканал в Мурманской области!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МЕНТ-3, или Правосудие по-мурмански»
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