День за днём с «Арктик-ТВ»11.09.17 20:00
КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Александр Емельянцев берёт капитальный ремонт многоквартирных домов в свои руки
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Последние комментарии
Зуева Елена Владиславовна
10.09.17 15:38
Здравствуйте, хочу обратиться к вам, т.к. живем в деревяшке. Зимой у нас был пожар, хорошо, что я не спала. Загорелась проводка в подъезде. После тушения электрик ничего не сделал, провода так и торчи
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Николай!
10.09.17 14:42
Я пришёл , на свой избирательный участок по месту жительства и регистрации, что бы проголосовать! Зашёл в гимназию№8, а там сказали у нас выборы не проходят! Как это понимать?(((( *** В Мурманске
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Галина
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