КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Алёна Кузнецова разгребает проблемы северян в сфере ЖКХ

Константин Разрыв между богатыми и бедными - точно не вопрос, который должен волновать профсоюзы. Это как бы из другой оперы. Хотели капитализм, получите. А работников они защищают достаточно успешно, в судах и Комментарий к новости: Будущее рынка труда и вызовы, стоящие перед профсоюзами в современных реалиях

Светлана Как раз профсоюзы реально и делают свое дело. Это же не только то, о чем кричат СМИ, но много помощи оказывается просто на местам простым людям Комментарий к новости: Будущее рынка труда и вызовы, стоящие перед профсоюзами в современных реалиях