КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Андрей Коровянский – о «красной зоне» в Долине Уюта и кинологическом парке

Нигора Здравствуйте, а где эту помощь получают? Я многодетная мама, у меня нет нечего, живу на съёмного квартире. Можете поделиться, куда обращаться? *** Если есть компьютер, то надо перейти по этой ссылке Комментарий к новости: 15 многодетных семей в Мурманске получили денежные сертификаты на улучшение жилищных условий

Маргарита Сегодня смело можно закрывать региональные Минкульт, Минспорт - реальной нет работы, перешли в виртуальную жизнь. Комментарий к новости: Министр культуры Евгений Гоман с благодарностью покидает пост