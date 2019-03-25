КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: АО «МЭС» уходит от мазута. А кто ощутит экономию от этого?

Энергичный дядечка, куда нас с ним занесёт? Что-то он исподлобья всё на подчинённых посматривает - даёт установку, как зомбирует!

Сергей

Судя по его биографии нигде он особо и не пригодился скакал после института то туда, то сюда, вероятно спешили избавить от него. И с доходами странная история, у жены очень много , а он как-то что-то