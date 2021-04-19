КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Арт-объект за три дня, или Мурманск – город молодой, поэтому он должен быть ярким и красивым – Максим Сахневич

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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города " Здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ». Я и мои коллеги посмотрели специальный репортаж. И я, заместитель директора по Воспитательной работе, большой специалист в области педагогики, официально Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Антикоррупция по-мурмански