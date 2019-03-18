КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Чего нам ждать от «жирного мусора», знает Виталий Измайлов

ПротивВсех Юные патриоты еще верят в демократию, что они выбирают власть, а пережившие перестройку уже давно поняли, что сегодня власть назначают из Кремля, кого ВВП посадит в кресло губернатора, за того и надо Комментарий к новости: Чем хуже, тем лучше, или «Ведомости» пророчат Мурманской области смену губернатора

Реалист Да, с дешевой рыбой, что-то наши власти все чудят. Ведь вопрос не в дешевой рыбе, колбасе, воде, хлебе, а в долговременной нищете части населения. И эта часть россиян никогда не будет довольна такими Комментарий к новости: Государство в роли экономического МЧС, или «Доступная рыба»