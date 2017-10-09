КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: «Дело о двойных квитанциях, или Как найти управляющую компанию, которая занимается проблемами вашего дома, с помощью реестра

Прежде всего, заходим на сайт Государственной жилищной инспекции. Ищем раздел «Направление деятельности». Выбираем реестр лицензий Мурманской области на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Открываем раздел и выбираем реестр лицензий.

Огромный и с первого взгляда сложный документ освоить можно. В нижнем левом углу кликаем курсором на «Реестр лицензий». Перед нами список всех управляющих компаний всех городов региона. Среди них с помощью сервиса «Найти», или одновременным нажатием кнопок Control f – открываем окно поиска. Наша задача, например, найти «Жилспецстрой плюс». Смотрим по строке информацию об ИНН.

Но это не все. Будьте здесь особо внимательны. Находим строчку «Список МКД» – многоквартирных домов, которые обслуживает данная организация. Открываем список. Обратите внимание на цвет. В нашем («Жилспецстрой плюс») случае он красный. В столбцах есть сведения об исключении из реестра. Значит, управляющая компания с ИНН 5190933097 домами в списке не управляет.

На этом поиск не окончен. В списке «Жилспецстрой Плюс» с ИНН 5190069342. В списке домов, который обслуживает эта компания, находится и дом по улице Мира, жители которого обратились в нашу программу «Коммунальный детектив».

Инструкция сложная, но после выхода программы в эфир, мы разместим её на сайте телеканала «Арктик-ТВ» в разделе «Коммунальный детектив». Следуя нашим рекомендациям, каждый квартировладелец сможет найти управляющую компанию, обслуживающую его дом, проверить сведения по её работе.