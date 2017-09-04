КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Детская площадка раздора, или Комфортную среду во дворах можно сформировать только сообща

На общих собраниях собственников квартир можно принять важное решение, например, каким мы хотим видеть территорию возле дома, нужны ли скамейки, детские площадки, парковки для автомобилей. Жители многоквартирных домов имеют возможность стать участниками проекта «Формирование комфортной городской среды». Многие решили не упустить свой шанс. Например, жители дома № 9 по улице Карла Маркса в Мурманске уже договорились друг с другом и даже оформили план-схему двора.

На месте большого неухоженного поля собственники хотят видеть детскую игровую и спортивную зоны с уличными тренажерами. Не обошли вниманием и автомобилистов, в проекте предусмотрена автостоянка, а для безопасности и удобства каждого - наружное уличное освещение. Его сейчас во дворе попросту нет, в вечернее время жители идут домой в темноте.

Оформление всех документов взял на себя совет многоквартирного дома, созданный здесь этим летом.

- Мурманчане очень серьёзно отнеслись к предложениям по формированию городской среды в своих дворах, - отмечает Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Интерес к проекту «Формирование комфортной городской среды» с каждым днём нарастает. Поэтому депутаты Совета депутатов приняли решение практически еженедельно, а то и два раза в неделю, выезжать по тем предложениям мурманчан, где они уже готовы обсуждать свои насущные предложения.

Времени на сбор документов осталось совсем немного. 19 сентября приём предложений от мурманчан завершится. В комитете по развитию городского хозяйства уже с десяток готовых проектов. Какие из них воплотятся в жизнь, решит специальная комиссия.