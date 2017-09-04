КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Детская площадка раздора, или Комфортную среду во дворах можно сформировать только сообща«Урожай – 2017» приходит в Мурманск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»04.09.17 20:00

КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Детская площадка раздора, или Комфортную среду во дворах можно сформировать только сообща

На общих собраниях собственников квартир можно принять важное решение, например, каким мы хотим видеть территорию возле дома,  нужны ли скамейки, детские площадки, парковки для автомобилей.  Жители многоквартирных домов имеют возможность стать участниками проекта «Формирование комфортной городской среды».  Многие решили не упустить свой шанс. Например, жители дома № 9 по улице Карла Маркса в Мурманске уже договорились друг с другом и даже оформили план-схему двора.

На месте большого неухоженного поля собственники хотят видеть детскую игровую и спортивную зоны с уличными тренажерами. Не обошли вниманием и автомобилистов, в проекте предусмотрена автостоянка, а для безопасности и удобства каждого - наружное уличное освещение. Его сейчас во дворе попросту нет, в вечернее время жители идут домой в темноте.

Оформление всех документов взял на себя совет многоквартирного дома, созданный здесь этим летом.

- Мурманчане очень серьёзно отнеслись к предложениям по формированию городской среды в своих дворах,  - отмечает Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Интерес к проекту «Формирование комфортной городской среды» с каждым днём нарастает. Поэтому депутаты Совета депутатов приняли решение практически еженедельно, а то и два раза в неделю, выезжать по тем предложениям мурманчан, где они уже готовы обсуждать свои насущные предложения.

Времени на сбор документов осталось совсем немного. 19 сентября приём предложений от мурманчан завершится. В комитете по развитию городского хозяйства уже с десяток готовых проектов. Какие из них воплотятся в жизнь, решит специальная комиссия.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 589 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Олег
04.09.17 18:42
2017... Нет Бабыкина, нет Абрамова.
Комментарий к новости:Болевые точки Североморска посетили руководители флотской столицы
Антон
02.09.17 21:09
Если скульптура Святого Николая будет огромная, то это будет круто. Желательно, чтобы не ниже Алёши.
Комментарий к новости:На Северном флоте будет установлен памятник святому покровителю мореплавателей Николаю Чудотворцу
Петр Матвейчук
01.09.17 13:36
Сначала ответьте себе на вопрос: "А кому и где вы нужны?", а потом принимайте решение о выезде. Согласен, опрос ни о чём!
Комментарий к новости:43% жителей Мурманской области хотят покинуть свой регион
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.
-PRO Деньги68 млн рублей уплатили должники налогов после «заморозки» банковских счетов-PRO ВалютуКурсы евро и доллара снизились на 27 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области защитил права жителей региона в получении беспрепятственного доступа к электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 5 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыМинтранс РФ разрабатывает единую концепцию развития гражданских беспилотных систем
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика