День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.09.18 20:00
КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Дмитрий Афиногенов, представитель управляющей компании, открывает отопительный сезон в Мурманске
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-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
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Последние комментарии
АлексейБорисович
24.09.18 23:19
Я прошу 20 лет сделать свет на подъездной дороге к ул.Мурманская-игнор. Дорга разбита - 2 недели звонков засыпать ямы - игнор, откуда будет радость?
Комментарий к новости:Мурманчане «летают» от радости на улице Сафонова
Игорь
24.09.18 21:55
как это все куцо выглядит! Убожество, равнодушие, неверие. Крым наш и новый пенсионный возраст тоже будет наш! А нищета еще впереди, если кто-то не видит что происходит в стране
Комментарий к новости:А мы против! В Мурманске прошёл митинг КПРФ
Александр Васильевич
23.09.18 21:21
в нынешних условиях рыба дешеветь не будет, не мутите воду, не обещайте людям того,чего не будет, так как предела цен на топочный мазут в России нет
Комментарий к новости:Рыба стоит дорого - это плохо. Но хорошо, что она вообще пока есть
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