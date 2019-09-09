День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.09.19 20:00
КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Кому «страшно» повезло в Мурманске, знает Мария Михайленко
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Последние комментарии
Давид Осипович Вернер
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Ранее этот проект назывался "Изба-читальня", теперь "модельная библиотека"... А какие ещё бывают библиотеки?
Давид Осипович Вернер
05.09.19 12:39
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Заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска Бурак (Смирнова) Ю. Г., патриотка.
05.09.19 00:31
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