День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.12.19 20:00
КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Можно ли комфортно жить рядом с «наливайками»?
Комментарии
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
23.12.19 17:13
А рядом порт ВИТИНО, который в настоящее время принадлежит казахстанскому предпринимателю Кенесу Ракишеву... Интересно, губернатор знает, что порт иностранный агент?
Комментарий к новости:«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
Вероника
22.12.19 09:36
Интересная передача, на которую не жалко потратить 20 минут! Спасибо
Комментарий к новости:ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Мужской путь – учиться у других, или Опыт своих проб и ошибок
Евгений
20.12.19 17:28
Да, кинопоказ прошёл хорошо. фильм хоть и очень нестандартный, но зацепил. заставляет подумать и что-то изменить в себе и в городе. Александр молодец, хорошо провел мероприятие и дискуссию)) Арктик-тв
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