День за днём с «Арктик-ТВ»25.06.18 20:00
КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Мусор старый, а вот платить за него будем по-новому!
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Последние комментарии
свой
25.06.18 21:41
печальненько
Комментарий к новости:3:0 – сегодня не наш день, или Сборная России проиграла Уругваю
Volk
22.06.18 12:21
А когда депутаты пенсионную реформу будут обсуждать? Что, решили не напрягаться перед отпуском?
Вера
21.06.18 21:26
чтоб рассмотреть все обращения, Минтруду надо штат увеличить в несколько раз, сомневаюсь, что они захотят взять людей предпенсионного возраста. К льготной категории надо отнести всех, кто связан с фи
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