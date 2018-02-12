«Солдат года» - один из пяти претендентовКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Инструкция для виновников и жертв квартирного потопа
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День за днём с «Арктик-ТВ»12.02.18 19:30

«Коммунальный детектив» научит, как избежать разорения от потопа

Затопили соседей? Готовьте акты и лично оцените нанесенный ущерб! Зачем в этом случае дотошность и почему за небольшое залитие приходится платить миллионы? На эти вопросы дают ответы эксперты программы «Коммунальный детектив».

Прорвало батарею отопления, а соседом снизу оказался банк. Виновным грозит погашение убытков в  миллион 200 тысяч рублей! Неожиданное решение суда. Где искать свидетелей, если после аварии уже  прошло длительное время?

Как, затопив соседей, самому не стать жертвой?

Решение есть – мировое соглашение. Но даже, если делаете ремонт соседям, заглаживая собственную вину, не забудете составить об этом документы.

Инструкция для виновников и жертв потопа – в новом выпуске программы «Коммунальный детектив» на «Арктик-ТВ». Смотрите в эфире и на сайте  арктик-тв. рф

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