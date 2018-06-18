КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: О неизбежном с надеждой, или С новыми тарифами

Иван Katrin, они вообще ни о чём не думают, когда такие решения выдают!!! Д****ы! * - купюры внесла редакция. Комментарий к новости: Регионы потратят часть лета на изучение законопроекта о пенсионной реформе

Katrin как-то странно сроки принятия решения правительством страны о начале пенсионной реформы и обсуждения его в регионах совпадают с прохождением Чемпионата мира по футболу. Это специально сделано, чтобы Комментарий к новости: Регионы потратят часть лета на изучение законопроекта о пенсионной реформе