День за днём с «Арктик-ТВ»18.06.18 20:00
КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: О неизбежном с надеждой, или С новыми тарифами
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Последние комментарии
Иван
18.06.18 18:04
Katrin, они вообще ни о чём не думают, когда такие решения выдают!!! Д****ы! * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Регионы потратят часть лета на изучение законопроекта о пенсионной реформе
Katrin
18.06.18 16:25
как-то странно сроки принятия решения правительством страны о начале пенсионной реформы и обсуждения его в регионах совпадают с прохождением Чемпионата мира по футболу. Это специально сделано, чтобы
Комментарий к новости:Регионы потратят часть лета на изучение законопроекта о пенсионной реформе
Жители домов по ул. им. Н. Э. Баумана.
16.06.18 21:29
Также нуждаются в привидении в порядок зеленые зоны на ул. им. Н. Э. Баумана. Например, склоне, "смотрящем" на мостовой переход через Кольский залив. Склон красив, наряден, но здесь НЕОБХОДИМ ВЫВОЗ му
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