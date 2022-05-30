День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.05.22 20:00
КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: О проблемах в сфере ЖКХ – глазами депутата и профессионала Аллы Истоминой
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
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Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
Комментарий к новости:Выбор сделан! Дрозды вывели птенцов на территории Мурманского морского торгового порта
VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
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