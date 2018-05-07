«Коммунальный детектив» расскажет о новом техническом регламенте обслуживания лифтов

Подробнее об обслуживании лифтов и их замене можно узнать в новом техническом регламенте, речь о котором пойдёт сегодня в программе «Коммунальный детектив».

Эксперт выпуска – руководитель Фонда капитального ремонта Юрий Аракельян.

Смотрите «Коммунальный детектив» в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф