КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: «В каждом деле — без воды // И ни туды и ни сюды!», или Мы живём в этом городе и делаем свою работу для людей – Андраник Мусатян

Бурак (Смирнова) Ю.Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе. Неубедительно звучит причина отставки гражданина Сысоева: «Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реал Комментарий к новости: Андрей Сысоев принял решение покинуть пост мэра Мурманска

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