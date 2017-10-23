День за днём с «Арктик-ТВ»23.10.17 20:00
КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Виталий Измайлов берётся управлять отходами
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Последние комментарии
Михаил
23.10.17 21:01
Сразу видно, кто у власти ... А у людей спросили? Бегали, прятались и всё таки тайно сделали репортаж. По 12\3 - куча невыполненных заявок: свет две недели в подъезде не горит, два года канализацию сд
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марина
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Валерий.
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