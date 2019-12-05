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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.12.19 19:30

Коммунальный замкнутый круг образовался на Абрам-Мысе

В ходе рабочей поездки  главы города на Абрам-Мыс жители микрорайона встретились с Андреем Сысоевым и рассказали ему о своих проблемах. Как оказалось, их много, но самая главная -  отсутствие горячей воды в нескольких домах.

Уже несколько лет жители микрорайона, находящегося на западном берегу залива, борются за установку нового бойлера, но безрезультатно. Из-за роста энергопотребления, которое происходит из-за того, что горожанам приходится пользоваться водонагревателями, даже свет в квартирах периодически отключается.

Представитель управляющей компании, обслуживающей дома, заявила, что для решения этой проблемы им не хватает средств, так как только половина жильцов оплачивают коммунальные услуги.

«С одной стороны, удивляет позиция управляющей компании, - говорит Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск, - потому что на вопросы, которые жильцы задают им, они ответить нормально не могут. Но, их же наняли для того, чтобы они отвечали на эти вопросы. И не только отвечали, но и выполняли свои обязательства. Это с одной стороны. С другой стороны, цифра 50 процентов  оплаты жилищной услуги - это недопустимо, потому что управляющей компании работать в таких условиях тяжело».

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Последние комментарии

Константин Соколов
05.12.19 14:35
Нисколько не считаю Древетняка и Шамрая идеальными руководителями института. Но сводить проблему низких зарплат научных работников в ПИНРО только к результатам их деятельности и только в распределении
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Любознательный
05.12.19 12:01
А кто автор материала?
Комментарий к новости:Научные сотрудники не у дел
васек трубачев
05.12.19 11:49
Переврано очень и очень много. - средства на повышение оплаты научным сотрудникам перечисляются из Москвы, а не изыскиваются в ПИНРО самостоятельно (их для этого просто нет). Их стали перечислять из
Комментарий к новости:Научные сотрудники не у дел
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