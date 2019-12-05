Коммунальный замкнутый круг образовался на Абрам-Мысе

В ходе рабочей поездки главы города на Абрам-Мыс жители микрорайона встретились с Андреем Сысоевым и рассказали ему о своих проблемах. Как оказалось, их много, но самая главная - отсутствие горячей воды в нескольких домах.

Уже несколько лет жители микрорайона, находящегося на западном берегу залива, борются за установку нового бойлера, но безрезультатно. Из-за роста энергопотребления, которое происходит из-за того, что горожанам приходится пользоваться водонагревателями, даже свет в квартирах периодически отключается.

Представитель управляющей компании, обслуживающей дома, заявила, что для решения этой проблемы им не хватает средств, так как только половина жильцов оплачивают коммунальные услуги.

«С одной стороны, удивляет позиция управляющей компании, - говорит Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск, - потому что на вопросы, которые жильцы задают им, они ответить нормально не могут. Но, их же наняли для того, чтобы они отвечали на эти вопросы. И не только отвечали, но и выполняли свои обязательства. Это с одной стороны. С другой стороны, цифра 50 процентов оплаты жилищной услуги - это недопустимо, потому что управляющей компании работать в таких условиях тяжело».