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День за днём с «Арктик-ТВ»06.02.18 19:30

Коммунальщики оперативно среагировали на прорыв канализации

Последние время аварии на теплосетях в Мурманске  стали обыденностью. «Арктик-ТВ» уже показывало сюжет с потоками воды, которые сбивали людей с ног. Сегодня от прорыва городской канализации пешеходы не пострадали, но грязные ручьи так же затопили проезжую часть. В этот раз  водопровод вышел из строя на пересечении улиц Подстаницкого и Свердлова.   

Такие происшествия научили коммунальщиков оперативно реагировать на ЧП. Рабочие быстро отрезали потоки воды от дороги снежным бруствером так, чтобы они не затопили всю проезжую часть. Учитывая, что на улице стоят зимние морозы, очистить асфальт от толстой корки льда было бы проблематично, так что действия аварийной службы заслуживают похвалы, в противном случае, довольно оживленная магистраль превратилась бы в каток, а это могло  повлиять на безопасность движения автотранспорта.  Сотрудники «Мурманскводоканала» так же довольно быстро устранили причины аварии. 

 

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