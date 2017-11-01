Коммунальщики успешно прошли первое испытание снегом

В Мурманск, кажется, уже окончательно пришла зима. В связи с этим сотрудники Управления дорожного хозяйства меняют направление деятельности. В городе началась борьба со снегом и наледью. Дворники чистят тротуары, сбивают лёд и посыпают песком муниципальные лестницы.

Мурманское Управление дорожного хозяйства к зиме готово. На складах заготовлено более 30 тонн пескосоляной смеси. Посыпают и чистят дороги, тротуары и городские лестницы в две смены. С утра посыпают пескосоляной смесью и реагентами, а уже после обеда убирают снежную кашицу и лёд деревянными лопатами. Ломы стараются не применять, чтобы не повредить покрытие объектов благоустройства.

Сейчас на улицах Мурманска работают более 600 человек. Кадровый голод организация по-прежнему испытывает, но к снегопадам готова. Сотрудники предприятия по прошлогодней ситуации вывод сделали. Кроме того, уже в ближайшее время УДХ закупит 18 единиц техники, которая зимой будет спасать город от снега. Парк предприятия пополнен грейдерами, роторами на базе автомобиля «Урал» и другие машины.

- Зимняя техника у нас в количестве 96 единиц. На сегодняшний день у нас уже подготовлена и находится на линии 87 единиц спецтехники, - говорит Станислав Ланин, директор ММБУ «Управления дорожного хозяйства». - Остальные машины находятся в боксах в ожидании текущего ремонта.