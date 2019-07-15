Коммунисты Мурманска поддержали всероссийскую акцию протеста

В центре Мурманска, в сквере около Ленинградской улицы, прошёл митинг, организованный заполярным отделением Коммунистической партии Российской Федерации, на который коммунисты вынесли целый ряд важных вопросов. А главным поводом уличной акции стала критическая ситуация, которая сложилась на предприятии Павла Грудинина, бывшего кандидата в Президенты страны от КПРФ.

Коммунисты назвали митинг в центре города «мирной акцией протеста», которая объединила не только активистов партии, но и простых мурманчан. На повестке сразу несколько вопросов, решение которых, по словам активистов компартии, не терпит отлагательств. Центральная тема – попытки рейдерского захвата совхоза имени Ленина, которым руководит член КПРФ, бывший кандидат в Президенты РФ Павел Грудинин. Подобные акции в этот день проходили по всей России.

«Сегодня проводится всероссийская акция протеста, - отметил в своём выступлении Михаил Антропов, депутат Мурманской областной Думы от КПРФ. - Она посвящена протесту против политических репрессией в отношении нашей партии, нашего бывшего кандидата в президенты Грудинина и его предприятия. Мы выступаем против политики обнищания людей, решения вопросов за счёт населения, постоянно растущих сборов, платежей. И мы не согласны с пенсионной реформой, в том числе в отношении северян, которым на 5 лет увеличили срок работы».

Коммунисты борются за восстановление государственных предприятий на территории Кольского Заполярья, которые в советское время успешно работали, а после развала Союза прекратили свое существование. Отдельная часть митинга была посвящена проблемам, озвученным мурманчанами в ходе встреч с активистами КПРФ. Близки они одинаково всем.

«В данный момент мурманчан заботит высокая планка квартплаты. С июля выросли цены. Люди ещё не поняли, но они эти квитанции получат в августе, - говорит Татьяна Ковалёва, секретарь горкома партии КПРФ, член областного комитета партии КПРФ. - С перерасчётами более-менее врио губернатора разбирается. Я сама переплачиваю 5 тысяч рублей в год. Это много».

По итогам митинга была принята резолюция, в которой отражены основные задачи, над решением которых коммунисты намерены работать.

«Сегодня мы требуем прекратить разрушение экономики и уничтожение народных предприятий, - говорит Артём Кузьмин, секретарь Мурманского горкома КПРФ, - отменить результаты приватизаций, передать природные богатства страны в собственность народа. Требуем остановить грабёж трудового народа, отменить повышение пенсионного возраста, ввести прогрессивный подоходный налог и заставить платить богатых больше».

Мурманские коммунисты призвали северян активнее участвовать в предстоящих выборах, при этом, внимательнее знакомиться с предвыборной программой кандидатов, только после этого отдавать свои голоса.