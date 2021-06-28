Коммунисты определились с кандидатами выборной кампании-2021

Политический сезон этого года в самом разгаре. 23 июня состоялась конференция у партии «Единая Россия», а буквально в это воскресенье – у партии КПРФ.

Участники конференции утвердили список кандидатов, которые будут выдвигаться от коммунистов на предстоящих выборах в Мурманскую областную Думу по одномандатным округам и территориальным группам.

Артур Попов, первый секретарь Мурманского областного отделения КПРФ: «Дважды голосовали, потому что два кандидата набрали одинаковое количество голосов. Оба раза тайным голосованием».

По итогам рейтингового выбора в первой тройке общеобластного списка кандидатов Артур Попов, Геннадий Степахно и Юрий Ваталин. Теперь они предстанут перед мурманчанами на агитационной продукции коммунистической партии вместе с кандидатами, которые выдвигаются по одномандатным округам.

Артур Попов, первый секретарь Мурманского областного отделения КПРФ: «Беспрецедентное количество кандидатов в этот раз мы выставляем по территориальным группам – 67 человек. Такого давно не было. Но мы надеемся оправдать чаяния, которые возлагает на нас наш избиратель -трудовой народ».

Сейчас кандидатам необходимо до 18 июля подать все документы в Мурманскую областную избирательную комиссию.

Кстати, недавно также состоялся съезд коммунистической партии, на котором утверждали списки в Государственную Думу. От Мурманской области в него включен Артур Попов, а по одномандатному округу от Мурманска – Валерий Яранцев.