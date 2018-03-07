Коммунисты почтили память жертв интервенции

В 100-летие интервенции на Кольском полуострове мурманчане возложили цветы к памятнику в сквере на улице Ленинградской. К юбилейной акции, посвященной важнейшему историческому событию, присоединились и журналисты «Арктик-ТВ».

100 лет назад в марте началась высадка войск бывших союзников Антанты на Русский Север. Интервенция расценивается историками как вмешательство в Гражданскую войну, которая в то время бушевала в России. Активисты и коммунисты Мурманска зажгли памятные свечи и возложили цветы к мемориалу в сквере на улице Ленинградской в память о тех людях, которые сражались и погибли в ходе восстания.

- Благодаря архивным документам мне стало известно, что мои предки - прадед и его сыновья были непосредственными участниками этих кровавых событий, - вспоминает Агнесса Хайкара, мурманчанка. – Гражданской войны на мурманском берегу. Мои родственники участвовали в них в составе Красной Армии, имели билеты РКПБ и воевали непосредственно на территории нашего края.

Исторические события тех лет стали жестоким уроком для современников. Ведь изначально союзники обосновывали вмешательство во внутреннюю политику страны, как поддержку распавшемуся тогда российскому государству и неспособности нашей армии противостоять немецкому наступлению.

- Мурманский Совет согласился с союзниками - с французами и американцами, что они придут сюда и будут помогать охранять территорию края, - рассказывает Олег Рябцев, секретарь Мурманского городского комитета КПРФ. - Но они пришли для того, чтобы грабить, арестовывать, разгонять демократически выбранные органы, захватили наши военные корабли - крейсеры и миноносцы, высадили на них английские команды.

Участников митинга, пришедших на памятное место, объединяет желание сохранить историю о предках - мурманчанах, которые 100 лет назад смогли противостоять интервентам.