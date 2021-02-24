Коммунисты поздравили боевое братство с 23 февраля

В Мурманске представители местного отделения партии КПРФ поздравили с Днём защитника Отечества ветеранов боевых действий, на долю которых выпали большие и малые войны последних десятилетий.

С Днём защитников Отечества заполярные коммунисты поздравили ветеранов боевых действий. Встреча состоялась в мурманском Музее боевой славы, хранители которого собирают историческую память о героях военных конфликтов.

Андрей Ялковский, член партии КПРФ: «Мы бы хотели выпить чашку чая с ребятами, вспомнить их боевые будни, вспомнить наши солдатские будни, поздравить их с замечательным праздником, которому сегодня 103 года».

В современной России в День защитника Отечества поздравляют не только военных, каждого мужчину нашей страны, независимо от профессии и возраста. В далеком прошлом 23 февраля официально считался Днём Советской Армии и Военно-морского флота.

Андрей Лебедев, ветеран боевых действий в Афганистане: «Для нас День Советской Армии – значимая дата, мы давали присягу СССР. И здесь большинство афганцы, чеченцы и это праздник для тех, кто отслужил».

Артур Попов, секретарь Мурманского областного комитета КПРФ: «Знаменательнейший день - 103-летие Красной Армии - самой сильной в мире! Здесь её наследники, кто принимал участие в последних боях и достоин того, чтобы о них сказали добрые слова».

В гости с пустыми руками ходить непринято, поэтому партийцы вручили представителям боевого братства памятные подарки.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Мы приехали к воинам-афганцам, чтобы поздравить их. Члены партии КПРФ собрали для них пайки, подарочные наборы. Этот праздник важен для коммунистов и военнослужащих».

Ветераны горячих точек в своею очередь выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству и взаимодействию с региональным отделением партии КПРФ.