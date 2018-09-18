Коммунисты просят отреставрировать памятник Владимиру Полухину

Коммунисты собрались у монумента Владимиру Полухину, чтобы почтить память советского политического деятеля в день столетнего юбилея со дня его гибели и привлечь внимание властей к неприглядному внешнему виду сквера, в котором он находится.

В небольшом сквере возле памятника собрались активисты, которые помнят и чтят Владимира Полухина, погибшего в числе 26 бакинских комиссаров ровно сто лет назад. Именем легендарного матроса, который служил на Северном флоте, названа одна из улиц нашего города. Жизнь революционера была недолгой и трагической, прожил он всего 32 года, но успел избраться одним из первых в мурманский Совет. По заданию Ленина во главе Балтийских моряков Владимир Федорович помогал установлению советской власти.

- Представители всех наций участвовали в интернациональной борьбе за советскую власть в Баку. Их жестоко убили. По новейшим сведениям, им отрубили шашками головы, над ними издевались, без суда, без следствия - это яркий факт белого террора, - говорит Олег Рябцев, лидер КПРФ (г.Мурманск).

О судьбе комиссаров слагали песни и поэмы, снимали фильмы. Даже Сергей Есенин в своём творчестве описал их знаменитый подвиг в «Балладе о 26».

Совсем недавно в Мурманске установили бюст контр-адмирала Александра Шабалина. Мурманские коммунисты воодушевились таким событием и высказали предложение о том, чтобы скромный парк на Больничном городке также приобрёл благообразные очертания.

- Город хорошеет, преображается, но я прошу депутатов Совета депутатов города Мурманска обратить внимание на объект - в первый раз за 30 лет возле кинотеатра «Утес» взять под контроль это место, - говорит Татьяна Ковалева, секретарь горкома КПРФ (г.Мурманск). - Если мы воссоздаём памятники героям Великой Отечественной войны, то почему нельзя восстановить хотя бы один памятник герою гражданской войны?

В конце собрания представители КПРФ возложили цветы к бюсту героя.