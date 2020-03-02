Коммунисты региона отметили 100-летие VIII съезда РКП(б)

В это же время в соседних стенах члены городского комитета партии КПРФ провели торжественное собрание. Встреча была посвящена 100-летию VIII съезда Российской коммунистической партии (большевиков), который проводился в марте 1919 года в Москве. Именно он сыграл важную роль в жизни страны.

Участники сегодняшней встречи вспомнили исторические моменты этого события. Кроме того, на торжественном собрании от центрального комитета КПРФ памятной медалью «75-летия разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье» были награждены несколько мурманских коммунистов.

Агнесса Хайкара, член бюро городского комитета КПРФ: «Мне, как коренной мурманчанке, как потомку лидеров РКП(б) того периода гражданской войны, приятно видеть и осознавать, что проводятся такие торжественные мероприятия, посвященные именно этой теме - патриотическо-идеологической направленности. Потому что мы должны знать, должны помнить и знать историю того края, где мы родились».

Артём Кузьмин, секретарь городского комитета партии КПРФ по идеологии: «На это заседание пригласили всех наших товарищей однопартийцев. Приехали к нам сегодня гости из села Ловозеро. Сегодня мы готовы отчитаться о проделанной работе первичного отделения за год в этой торжественной обстановке».