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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.07.21 19:30

Коммунисты, вперед! 56 кандидатов от КПРФ готовы ввязаться в избирательную борьбу

В областную избирательную комиссию подали документы от регионального отделения партии КПРФ. Коммунисты в этом году утвердили 56 своих кандидатов.

Документы на 56 кандидатов от регионального отделения коммунистической партии сторонники КПРФ  передали в областной избирком. Все они, по мнению однопартийцев, действительно достойные претенденты.

Артур Попов, первый секретарь Мурманского областного комитета КПРФ: «Надеюсь, все 56 кандидатов территориального списка будут зарегистрированы без вопросов, без проблем. Работала профессиональная команда по сбору документов, по проверке документов. Работала практически целую неделю. Надеюсь, что всё будет хорошо».

Конечно, мурманские коммунисты, выдвигаясь на выборы, верят в то, что они будут легитимными.

Геннадий Степахно, лидер фракции КПРФ в Мурманской областной Думе: «Как всегда коммунисты говорят: «Коммунисты, вперед». Поэтому мы сегодня будем в авангарде той политической борьбы, которая надеемся, будет вестись честно, справедливо, как этого заслуживают нормальные выборы, которые были при советской власти. Дай Бог, чтобы они прошли также организованно».

По словам представителей партии КПРФ, в этом году в списках много молодых кандидатов, которые стремятся сделать наше будущее лучше.

 

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