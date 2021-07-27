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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.07.21 19:30

Компании «Норникель» и «Кольская ГМК» меняют жизнь города металлургов

В планах компании не только развитие собственной производственной базы, но и улучшение условий проживания сотрудников. Например, в Мончегорске будет построен новый микрорайон.

Напомним, весной здесь закрыли металлургический цех, который уже не соответствовал современным требованиям. Подтверждены планы строительства нового медного производства. В планах реализация множества других идей, которые сделают Кольский дивизион «Норникеля» высокотехнологичным и экологичным.

Планы производственного развития неразрывно связаны с вопросами кадров.

Евгений Борзенко, генеральный директор АО «Кольская ГМК»: «Понимание того, что необходимо будет привлекать различные высокопрофессиональные кадры со всей территории страны. Понимание того, что свободный рынок жилья в городе практически исчерпан, а это один из важных факторов привлечения высокопрофессиональных, тем более молодых кадров, привело нас к решению о необходимости строительства собственного микрорайона Кольской компании в городе Мончегорске».

Планируется, что новый микрорайон расположится на площади в 13 гектаров и будет рассчитан на 2 тысячи квартир. Здесь смогут проживать сотрудники предприятия.

Анна Федорова, директор АНО «Агентство развития Мончегорска»: «Крайне важно, чтобы Мончегорск был гостеприимным, привлекательным, чтобы в нём хотелось жить и работать не только тем, кто сегодня живёт в городе, но и будущим сотрудникам, которые к нам приедут».

Виктор Садчиков, глава администрации г. Мончегорск: «Это 100-процентная поддержка, муниципалитет окажет полное содействие в реализации плана. Будем помогать документально сопровождать, во взаимодействии с правительством Мурманской области, которое тоже поддерживает этот проект. И он станет значимым, показательным для города и всей области».

Конкурс пройдёт в два этапа. Первый - отборочный и приём заявок уже стартовал. Второй этап посвящён разработке конкурсных предложений и выбору победителей, которых определит жюри. Общий призовой фонд – более 7 миллионов рублей.

Помимо жилого фонда проектом должна быть предусмотрена и социальная инфраструктура микрорайона.

Евгений Борзенко, генеральный директор АО «Кольская ГМК»: «Мы ставим задачу полного соответствия этого микрорайона всем требованиям, нормам и правилам, законам градостроительным с инфраструктурным обеспечением. И мы, конечно же, будем рассматривать вопросы детских учреждений, садов и школ в соответствии с требованиями законодательства».

Заявки на участие в конкурсе принимают до 25 августа. А ознакомиться с условиями проведения можно на официальном сайте проекта.

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